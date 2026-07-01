Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de julio y los montos con aumento

¿Qué montos se fijaron para las jubilaciones superiores y las pensiones asistenciales?

Los beneficiarios del sistema previsional que perciben haberes más altos y superan el piso de la escala mínima cobrarán en una etapa secundaria durante la última semana del mes. Las liquidaciones para este universo de ingresos medios y máximos del SIPA se procesarán con el mismo índice de ajuste del 2,15%, alcanzando un tope legal bruto para la jubilación máxima de $2.772.298,06.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez se fijarán en un básico de $288.392,52, sumando un total unificado de $358.392,52 netos al acoplarse el plus de contingencia de $70.000. Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) contarán con un haber de $329.591,46, alcanzando un piso de bolsillo de $399.591,46 con el refuerzo de asistencia económica estatal.

¿Cómo se paga el bono de $70.000 para quienes superan la jubilación mínima?

El decreto de necesidad y urgencia dictado por las autoridades nacionales establece un tope de compensación proporcional para los adultos mayores que perciben ingresos intermedios en el padrón social. Si el haber mensual del titular supera la jubilación mínima básica de $411.989,32 pero no alcanza el umbral unificado de los $481.989,32, la entidad liquidará un plus equivalente.

En estas situaciones técnicas específicas, el jubilado recibirá un bono de asistencia económica reducido, calculado de forma exacta por el sistema para cubrir la diferencia restante hasta completar el techo de los $481.989,32 netos. De esta manera, el Estado busca mantener un esquema equitativo que brinde soporte financiero de emergencia a los sectores pasivos con menores recursos del sistema previsional.

Calendario de pagos: fechas de cobro de ANSES para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria para los beneficiarios que perciben el haber básico de la previsión social y las pensiones asistenciales se distribuirán de la siguiente manera: