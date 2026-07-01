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Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de julio y los montos con aumento

Se oficializó el cronograma definitivo para la acreditación de los haberes del sistema previsional en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó las fechas de cobro de manera escalonada e incorporó el ajuste mensual por movilidad.

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Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de julio y los montos con aumento

Jubilados de ANSES: confirman las fechas de cobro de julio y los montos con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la planificación logística destinada a procesar las liquidaciones previsionales del próximo mes. La estructuración fragmentada del calendario busca ordenar la afluencia en las sucursales bancarias físicas y garantizar la disponibilidad total de dinero en efectivo en la red de cajeros automáticos del sistema financiero nacional.

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Los adultos mayores contarán con sus fondos operativos de libre disponibilidad desde las primeras horas de la jornada asignada por el Documento Nacional de Identidad. Los montos de las transferencias incluirán la nueva escala previsional actualizada mediante la fórmula de movilidad mensual y los adicionales de emergencia dispuestos por las autoridades gubernamentales.

¿Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima el próximo mes con el aumento?

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El haber básico del primer escalafón del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) recibirá una actualización del 2,15% basada en los indicadores de precios oficiales. Con este reajuste determinado por ley, la jubilación mínima de la seguridad social pasará de los $403.317,99 vigentes en junio a un nuevo valor básico de $411.989,32 brutos en julio de 2026.

Al adicionarse el bono extraordinario de de asistencia económica de $70.000 que el Poder Ejecutivo decidió mantener vigente, ningún jubilado perteneciente al piso contributivo percibirá menos de $481.989,32 netos de bolsillo. El extra monetario se deposita de oficio en la misma cuenta previsional, unificando los conceptos en el recibo de sueldo.

¿Qué montos se fijaron para las jubilaciones superiores y las pensiones asistenciales?

Los beneficiarios del sistema previsional que perciben haberes más altos y superan el piso de la escala mínima cobrarán en una etapa secundaria durante la última semana del mes. Las liquidaciones para este universo de ingresos medios y máximos del SIPA se procesarán con el mismo índice de ajuste del 2,15%, alcanzando un tope legal bruto para la jubilación máxima de $2.772.298,06.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez se fijarán en un básico de $288.392,52, sumando un total unificado de $358.392,52 netos al acoplarse el plus de contingencia de $70.000. Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) contarán con un haber de $329.591,46, alcanzando un piso de bolsillo de $399.591,46 con el refuerzo de asistencia económica estatal.

¿Cómo se paga el bono de $70.000 para quienes superan la jubilación mínima?

El decreto de necesidad y urgencia dictado por las autoridades nacionales establece un tope de compensación proporcional para los adultos mayores que perciben ingresos intermedios en el padrón social. Si el haber mensual del titular supera la jubilación mínima básica de $411.989,32 pero no alcanza el umbral unificado de los $481.989,32, la entidad liquidará un plus equivalente.

En estas situaciones técnicas específicas, el jubilado recibirá un bono de asistencia económica reducido, calculado de forma exacta por el sistema para cubrir la diferencia restante hasta completar el techo de los $481.989,32 netos. De esta manera, el Estado busca mantener un esquema equitativo que brinde soporte financiero de emergencia a los sectores pasivos con menores recursos del sistema previsional.

Calendario de pagos: fechas de cobro de ANSES para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria para los beneficiarios que perciben el haber básico de la previsión social y las pensiones asistenciales se distribuirán de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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