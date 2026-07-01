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ANSES paga casi $482.000 a estos jubilados en julio: quiénes lo cobran

Con una suba del 2,15% por movilidad, ANSES actualizó los haberes previsionales de julio. Además, continúa el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

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ANSES paga casi $482.000 a estos jubilados en julio: quiénes lo cobran

ANSES paga casi $482.000 a estos jubilados en julio: quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a liquidar en julio los haberes de jubilados y pensionados con un nuevo aumento del 2,15%, correspondiente a la actualización mensual por movilidad. El incremento se aplica a todas las prestaciones previsionales y toma como referencia la inflación de mayo informada por el INDEC.

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Foto: Reuters 

Con esta actualización, un jubilado que reúne los 30 años de aportes y cobra la jubilación mínima verá incrementado su haber respecto de junio. A ese monto se suma, en caso de corresponder, el bono extraordinario de hasta $70.000, que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.

La misma actualización también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en julio?

El incremento de 2,15% surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes previsionales todos los meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes.

En este caso, la actualización de julio refleja la inflación registrada durante mayo, según los datos publicados por el INDEC.

Este mecanismo reemplazó al antiguo esquema de movilidad y busca que las prestaciones previsionales acompañen la evolución de los precios de manera mensual.

¿Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes?

Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasa a ser de $411.989,32.

Ese monto corresponde al haber previsional básico para quienes realizaron los 30 años de aportes exigidos por la legislación vigente y acceden al beneficio mínimo.

En caso de reunir los requisitos establecidos por ANSES para el refuerzo extraordinario, el ingreso mensual aumenta con la incorporación del bono.

Los montos quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.989,32
  • Bono extraordinario: hasta $70.000
  • Ingreso total: $481.989,32

De esta forma, un jubilado que cobra el haber mínimo y recibe el bono completo percibirá casi $482.000 durante julio.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran

Además del aumento por movilidad, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000.

Este refuerzo está dirigido principalmente a:

  • Jubilados que cobran la mínima.
  • Titulares de la PUAM.
  • Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

El bono se paga de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el monto del bono disminuye de manera proporcional hasta dejar de pagarse al superar el límite establecido por ANSES.

¿Cuánto cobra la PUAM en julio?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también recibió el aumento del 2,15%.

Con la actualización, el haber queda en:

  • PUAM: $329.591,46

Quienes cobran esta prestación también pueden acceder al bono extraordinario si cumplen con las condiciones fijadas por ANSES.

¿Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también actualizaron su monto mensual.

En julio, el haber queda en:

  • PNC: $288.392,53

Al igual que ocurre con las jubilaciones y la PUAM, los beneficiarios pueden recibir el bono extraordinario si les corresponde según el esquema vigente.

¿Cómo consultar cuánto cobra cada beneficiario?

Los titulares de prestaciones previsionales pueden verificar el detalle de su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección "Cobros" o "Consulta de recibos", el sistema permite conocer:

  • El haber actualizado de julio.
  • El bono extraordinario, si corresponde.
  • Los descuentos aplicados.
  • La fecha exacta de cobro.

La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial de ANSES para teléfonos celulares.

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