SUAF: ANSES confirmó las escalas oficiales de julio para las asignaciones familiares

¿Cuáles son los nuevos topes máximos de ingresos individuales y familiares para julio de 2026?

El Poder Ejecutivo nacional dictó los nuevos límites económicos que regulan el acceso a las asignaciones del sistema SUAF de ANSES. A partir de este período de liquidación, el tope máximo de ingreso individual permitido para que un trabajador conserve el derecho al beneficio quedará establecido en $3.034.844 mensuales.

En paralelo, el techo máximo de ingresos acumulados para todo el grupo familiar se fijó en $6.069.688 brutos. La normativa establece una cláusula excluyente de control previsional: si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el límite individual de $3.034.844 ante el fisco, todo el grupo queda suspendido de forma automática del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de los sueldos del hogar no exceda el máximo global pautado.

¿Qué categorías de monotributistas están habilitadas para cobrar las asignaciones?

Los pequeños contribuyentes registrados en el régimen simplificado de la AFIP tienen derecho al cobro de las asignaciones familiares según la categoría de facturación anualizada en la que se encuentren inscriptos. Los monotributistas encuadrados en los escalafones más bajos (A, B y C) perciben los montos del tramo básico de la seguridad social.

Las categorías subsiguientes acceden a los valores proporcionales reducidos pautados por el organismo previsional. Rige una exclusión total del beneficio para los comerciantes o prestadores de servicios registrados a partir de la Categoría I inclusive. Las asignaciones de este régimen son estrictamente incompatibles con la percepción paralela de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Fechas de cobro: días de pago del SUAF de ANSES en julio de 2026

Las acreditaciones del salario familiar por hijo para los trabajadores y monotributistas se desplegarán de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad: