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SUAF: ANSES confirmó las escalas oficiales de julio para las asignaciones familiares

Se oficializaron los límites de facturación y salarios que rigen para conservar el derecho al beneficio. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el aumento por movilidad del 2,15% sobre los montos del salario familiar por hijo.

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SUAF: ANSES confirmó las escalas oficiales de julio para las asignaciones familiares

SUAF: ANSES confirmó las escalas oficiales de julio para las asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reconfiguró los parámetros técnicos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de cara al próximo mes. Al convalidarse de forma legal que el índice inflacionario de mayo se ubicó en el 2,15%, las tablas de ingresos familiares y los valores por menor a cargo registrarán una actualización directa en los sistemas informáticos.

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La medida impacta de forma directa sobre el universo de trabajadores registrados en relación de dependencia, pequeños contribuyentes independientes inscriptos en el Monotributo y beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo. El ajuste busca equilibrar las bandas salariales de las asignaciones familiares, evitando que la evolución nominal de las paritarias comerciales excluya a los hogares de la asistencia previsional.

¿Cuánto se cobra por el salario familiar por hijo en el sistema SUAF de julio?

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SUAF: ANSES confirmó las escalas oficiales de julio para las asignaciones familiares

El organismo previsional determinó que para el rango de Ingresos del Grupo Familiar (IGF) más bajo, el monto general de la asignación por hijo pasará a ser de $148.049 brutos el mes que viene (en consonancia con el valor nominal bruto de la AUH). Este importe se liquida de oficio en las cuentas bancarias declaradas por los titulares del salario familiar en el sistema comercial.

A medida que se eleva la banda de ingresos formales declarada por el grupo familiar ante la AFIP, el valor de la asignación determinado por las tablas de movilidad decrece de forma escalonada. Las familias integradas en el régimen previsional que residen en provincias encuadradas como zonas desfavorables (provincias del sur o regiones de frontera) contarán con coeficientes diferenciales que elevan los montos netos.

¿Cuáles son los nuevos topes máximos de ingresos individuales y familiares para julio de 2026?

El Poder Ejecutivo nacional dictó los nuevos límites económicos que regulan el acceso a las asignaciones del sistema SUAF de ANSES. A partir de este período de liquidación, el tope máximo de ingreso individual permitido para que un trabajador conserve el derecho al beneficio quedará establecido en $3.034.844 mensuales.

En paralelo, el techo máximo de ingresos acumulados para todo el grupo familiar se fijó en $6.069.688 brutos. La normativa establece una cláusula excluyente de control previsional: si uno de los integrantes del núcleo familiar supera el límite individual de $3.034.844 ante el fisco, todo el grupo queda suspendido de forma automática del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total de los sueldos del hogar no exceda el máximo global pautado.

¿Qué categorías de monotributistas están habilitadas para cobrar las asignaciones?

Los pequeños contribuyentes registrados en el régimen simplificado de la AFIP tienen derecho al cobro de las asignaciones familiares según la categoría de facturación anualizada en la que se encuentren inscriptos. Los monotributistas encuadrados en los escalafones más bajos (A, B y C) perciben los montos del tramo básico de la seguridad social.

Las categorías subsiguientes acceden a los valores proporcionales reducidos pautados por el organismo previsional. Rige una exclusión total del beneficio para los comerciantes o prestadores de servicios registrados a partir de la Categoría I inclusive. Las asignaciones de este régimen son estrictamente incompatibles con la percepción paralela de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Fechas de cobro: días de pago del SUAF de ANSES en julio de 2026

Las acreditaciones del salario familiar por hijo para los trabajadores y monotributistas se desplegarán de acuerdo con el último número del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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