ANSES confirmó el aumento y el calendario de octubre: cuándo cobran los jubilados

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Ingresar al portal de Mi ANSES con número de CUIL o Clave de la Seguridad Social.
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Seleccionar la pestaña Cobros y hacer clic en Consulta de fecha y lugar de cobro.
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Completar el formulario digital para visualizar la fecha exacta y la entidad bancaria asignada.
¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en octubre de 2026?
El esquema oficial de pagos difundido por ANSES se desplegará de forma escalonada según la terminación del DNI del titular:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre
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DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre
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DNI terminados en 2: martes 13 de octubre
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DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre
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DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre
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DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre
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DNI terminados en 6: sábado 17 de octubre
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DNI terminados en 7: martes 20 de octubre
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DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre
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DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
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DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre
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DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre
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DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre
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DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre
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DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre