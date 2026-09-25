ANSES confirmó el aumento y el calendario de octubre: cuándo cobran los jubilados

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Seleccionar la pestaña Cobros y hacer clic en Consulta de fecha y lugar de cobro .

Completar el formulario digital para visualizar la fecha exacta y la entidad bancaria asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en octubre de 2026?

El esquema oficial de pagos difundido por ANSES se desplegará de forma escalonada según la terminación del DNI del titular:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: sábado 17 de octubre

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: