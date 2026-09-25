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ANSES confirmó el aumento y el calendario de octubre: cuándo cobran los jubilados

El organismo previsional oficializó el ajuste de los haberes junto con la acreditación del refuerzo económico. El esquema de pagos iniciará según la terminación del DNI.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre (Foto: A24.com).

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados que perciben la mínima cobrarán un monto neto total de $505.919,96 en octubre de 2026, suma que consolida el haber básico con aumento de $435.919,96 más el bono extraordinario de $70.000.

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ANSES confirmó el beneficio para que jubilados paguen con 55% de descuento (Foto: A24.com).

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES con haber mínimo en octubre de 2026?

A partir del índice de inflación de agosto publicado por el INDEC, los haberes previsionales se incrementan un 1,7%. De esta manera, los montos finales de bolsillo quedan estructurados según el tipo de prestación:

  • Jubilados con haber mínimo: cobran un básico de $435.919,96 más el bono de $70.000, alcanzando un total consolidado de $505.919,96.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): perciben el 80% del haber mínimo ($348.735,97) sumado al bono de $70.000, cobrando un total neto de $418.735,97.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): reciben el 70% del haber mínimo ($305.143,97) junto al bono de $70.000, acreditando un total final de $375.143,97.

¿Cómo se calcula el bono proporcional de $70.000 en octubre de 2026?

El bono de $70.000 se otorga de manera íntegra a quienes cobran el haber mínimo previsional. Para los jubilados y pensionados cuyo haber supere los $435.919,96 pero no alcance los $505.919,96, se aplica un pago proporcional hasta equiparar dicho techo tope.

  • Ejemplo práctico: un jubilado con un haber de $455.919,96 recibirá un bono proporcional de $50.000, percibiendo un ingreso final de $505.919,96 de bolsillo.

Fechas de cobro para jubilados de ANSES: el nuevo calendario llega con aumento

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¿Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro de ANSES?

La verificación del cronograma individual de acreditación se realiza de forma directa mediante la plataforma oficial de ANSES siguiendo estos pasos:

  • Ingresar al portal de Mi ANSES con número de CUIL o Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar la pestaña Cobros y hacer clic en Consulta de fecha y lugar de cobro.

  • Completar el formulario digital para visualizar la fecha exacta y la entidad bancaria asignada.

¿Cuáles son las fechas de cobro para jubilados y pensionados en octubre de 2026?

El esquema oficial de pagos difundido por ANSES se desplegará de forma escalonada según la terminación del DNI del titular:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: sábado 17 de octubre

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre

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