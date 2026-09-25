El riesgo país supera los 600 puntos y la bolsa porteña lleva 5 días en caída

El mercado llega a este cierre de septiembre después de una semana marcada por una mayor volatilidad financiera. A la incertidumbre externa se suman datos económicos locales que muestran una caída de la actividad y un aumento de la pobreza durante el primer semestre de 2026.

La evolución del riesgo país es seguida de cerca por el Gobierno, ya que un nivel más elevado encarece el financiamiento externo para el Estado, las provincias y las empresas argentinas.

En paralelo, el dólar oficial había alcanzado el jueves un nuevo máximo nominal de $1.540 en el Banco Nación, mientras el mercado continúa evaluando las próximas decisiones financieras del Gobierno.

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