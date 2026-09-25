La dura acusación de Fernanda Iglesias contra Analía Franchín tras su desgarrador llanto por la muerte de su hermana

Con una contundente publicación, la expanelista de LAM (América TV) apuntó directamente contra Analía Franchín y cuestionó su reacción emocional durante el programa. "¿Ahora llorás? Hipócrita", escribió Iglesias, en un mensaje que rápidamente volvió a encender la polémica entre ambas.

El fuerte comentario tiene como antecedente un enfrentamiento que viene de tiempo atrás y que tuvo uno de sus episodios más resonantes meses atrás, cuando Analía Franchín recibió el premio a Mejor Panelista en los Martín Fierro 2026.

La distinción obtenida por Franchín provocó la furia de Fernanda Iglesias, quien no ocultó su indignación frente al reconocimiento que recibió su colega. En ese contexto, la exangelita decidió recurrir nuevamente a sus redes sociales para exponer parte del conflicto.

Fue entonces cuando Iglesias filtró conversaciones privadas de WhatsApp que mantenía con Franchín, dejando al descubierto chats que generaron un fuerte impacto y volvieron todavía más evidente la tensión existente entre ambas.

Qué le había respondido Analía Franchín a Fernanda Iglesias cuando la acusó de haberla amenazado

El escándalo que protagonizaron Analía Franchín y Fernanda Iglesias después de los Martín Fierro de la TV abierta 2026 se convirtió en uno de los momentos más tensos de aquella noche. Todo ocurrió en mayo, luego de que la panelista de Telefe fuera reconocida por APTRA con la estatuilla a mejor panelista, una distinción que terminó dando paso a un explosivo enfrentamiento mediático.

Apenas finalizó la ceremonia, Fernanda Iglesias utilizó su cuenta de X para publicar una captura de un supuesto mensaje privado que habría recibido de Analía Franchín. Junto a la imagen, la periodista escribió: “Así me amenazaba la ‘mejor panelista’ de la tele. En fin”.

El contenido del chat rápidamente generó repercusión por las fuertes acusaciones personales que incluía y por las referencias a cuestiones vinculadas con la salud mental. En el mensaje atribuido a Franchín se podía leer: “Fernandita. Te dije que no me rompieras más las pelotas. Estás muy enferma. Y para explicarlo y alguien de salud mental haga algo por vos, si querés también pongo en mis historias como te cortaste las venas y rogaste desesperadamente a los programas que no lo contaran”.

El texto continuaba con referencias a la vida familiar de Iglesias y señalaba: “También arrastrando a tu hija a hacer lo mismo. Y por lo visto intentas hacer lo mismo con el pequeño que hoy estás enfermando. Yo conozco al Psiquiatra del portón rojo en donde varias veces te tuvieron que salvar. Y gracias a Dios que lo hicieron. Pero no estás siendo prolija con la Medicación y estás haciendo desastre”.

La situación también tuvo su capítulo en la alfombra de prensa del Hotel Hilton. Allí, una notera de Ya fue todo, el ciclo de streaming de Jotax, se acercó a la reciente ganadora para preguntarle por la publicación de Iglesias.

Mientras la cronista leía el posteo, Franchín reaccionó especialmente molesta cuando escuchó la palabra “amenaza”. “No chicos, no me arruinen la noche”, respondió frente a las cámaras. Luego, ante la consulta sobre qué tenía para decirle a Fernanda Iglesias, fue contundente y dio por terminada la entrevista: “Basura, chau”.

Poco antes de ese momento, Analía Franchín había defendido el criterio de APTRA al momento de elegir a los ganadores: “Hay que respetar cuando los miembros de Aptra votan. Así como un montón de veces no me lo gané, ahora me lo gané y los respeto. Uno mira el premio sin condicionamiento”.

Además, se había referido a las críticas contra Wanda Nara por ganar en conducción frente a Mariana Fabbiani, Georgina Barbarossa y Moria Casán. En ese sentido, sostuvo: “No creo que haya robado, lo que pasa es que es diferente un vivo a un formato, que está editado y demás... Pero Wanda me parece hipnótica ¡Tiene carisma!”.