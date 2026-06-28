AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio con aumento y Tarjeta Alimentar

En el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto también se ubicará en $147.975,57, aplicándose la misma modalidad de pago establecida por el organismo previsional.

AUH de ANSES: el Gobierno confirmó el aumento para JULIO 2026

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio

Además del haber mensual, los titulares de la AUH continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los montos vigentes son los siguientes:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y no requiere ningún trámite adicional.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Las madres con hijos de hasta 3 años o las beneficiarias de la Asignación por Embarazo también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este adicional se acredita directamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal y busca garantizar una adecuada alimentación durante los primeros años de vida.

Cómo consultar el recibo de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de sus haberes.

Desde allí es posible verificar:

El monto de la AUH.

Los pagos de la Tarjeta Alimentar.

Los complementos adicionales.

Las retenciones acumuladas.

La actualización de los datos personales y del grupo familiar.

Calendario de pagos de la AUH en julio de 2026

ANSES difundió el cronograma de pagos para julio, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad: