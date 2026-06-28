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AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio con aumento y Tarjeta Alimentar

La ANSES aplicará en julio un aumento del 2,1% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la inflación de mayo. Además del haber mensual, las familias beneficiarias recibirán la Tarjeta Alimentar y otros complementos compatibles.

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AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio con aumento y Tarjeta Alimentar

AUH de ANSES: cuánto vas a cobrar en julio con aumento y Tarjeta Alimentar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de los montos de las asignaciones familiares y universales que comenzará a regir en julio de 2026. El incremento, que será del 2,1%, responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo informado por el INDEC.

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Con esta actualización, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) percibirán un aumento en sus haberes mensuales, que se sumará a los beneficios complementarios que otorga el organismo, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Cuánto cobra la AUH en julio de 2026

A partir del próximo mes, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $147.975,57 por cada menor a cargo. Como ocurre habitualmente, ANSES abonará de manera directa el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, el monto que recibirán mensualmente los beneficiarios será de $118.380,45 por hijo, mientras que el porcentaje retenido podrá cobrarse posteriormente una vez cumplidos los requisitos de escolaridad, vacunación y controles de salud.

En el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto bruto también se ubicará en $147.975,57, aplicándose la misma modalidad de pago establecida por el organismo previsional.

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Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio

Además del haber mensual, los titulares de la AUH continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Los montos vigentes son los siguientes:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y no requiere ningún trámite adicional.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

Las madres con hijos de hasta 3 años o las beneficiarias de la Asignación por Embarazo también pueden acceder al Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Este adicional se acredita directamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la prestación principal y busca garantizar una adecuada alimentación durante los primeros años de vida.

Cómo consultar el recibo de cobro en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social para consultar el detalle de sus haberes.

Desde allí es posible verificar:

  • El monto de la AUH.
  • Los pagos de la Tarjeta Alimentar.
  • Los complementos adicionales.
  • Las retenciones acumuladas.
  • La actualización de los datos personales y del grupo familiar.

Calendario de pagos de la AUH en julio de 2026

ANSES difundió el cronograma de pagos para julio, organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

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