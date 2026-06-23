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ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran en julio

El programa educativo continuará vigente y miles de beneficiarios esperan la acreditación del pago de ANSES.

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ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran en julio

ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran en julio

Las Becas Progresar continuarán vigentes durante julio de 2026 y miles de estudiantes de todo el país aguardan la acreditación del beneficio. A medida que se acerca el nuevo calendario de pagos, crece el interés por conocer quiénes podrán cobrar, cuáles son los montos actualizados y cómo verificar si la solicitud fue aprobada.

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El programa depende del Ministerio de Capital Humano y los pagos se realizan a través de ANSES. Está dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos que cumplen con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por la normativa vigente.

La asistencia económica busca acompañar las trayectorias educativas y favorecer la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo.

Quiénes cobran las Becas Progresar en julio

Durante julio podrán acceder al beneficio los estudiantes que hayan resultado aprobados en la convocatoria 2026 y mantengan las condiciones exigidas por el programa.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Haber sido seleccionado en la convocatoria vigente.
  • Mantener la condición de alumno regular.
  • Cumplir con los límites de ingresos establecidos.
  • Tener actualizados los datos personales y bancarios ante ANSES.

También podrán percibir el beneficio aquellos estudiantes que hayan sido incorporados recientemente al programa y posean pagos retroactivos o acreditaciones pendientes.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

De acuerdo con la normativa vigente, las líneas Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional tienen un monto mensual bruto de $35.000.

Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio.

Por este motivo, los estudiantes reciben:

  • Monto bruto: $35.000.
  • Pago mensual efectivo: $28.000.
  • Retención del 20%: $7.000.

La suma retenida se abona posteriormente una vez que el estudiante acredita la regularidad académica y cumple con los requisitos educativos exigidos por el programa.

Los importes pueden variar según la línea de beca correspondiente y la situación particular de cada beneficiario.

Cómo saber si cobro en julio

Los estudiantes pueden consultar el estado de su beneficio mediante dos canales oficiales.

Por un lado, es posible ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar si existe una fecha de pago asignada.

También se puede acceder a la plataforma oficial de Progresar para conocer el estado de la inscripción.

Allí la solicitud puede figurar como:

  • Aprobada.
  • Observada.
  • Rechazada.

Si la beca fue aprobada y el beneficio se encuentra activo, el estudiante aparecerá dentro de los próximos cronogramas de pago informados por ANSES.

Qué significa que la solicitud esté observada

Cuando una inscripción aparece con estado "observada", generalmente existen inconvenientes relacionados con la documentación o los datos registrados.

Las causas más frecuentes suelen ser:

  • Información personal incompleta.
  • Datos académicos inconsistentes.
  • Documentación faltante.
  • Problemas en la certificación de alumno regular.

En estos casos, los estudiantes deben ingresar a la plataforma de Progresar para conocer el motivo específico y realizar las correcciones necesarias dentro de los plazos establecidos.

Qué ocurre si la solicitud fue rechazada

Los estudiantes cuya inscripción figure como "rechazada" pueden consultar el detalle de la resolución para conocer la causa.

Entre los motivos más habituales aparecen:

  • Superar los ingresos máximos permitidos.
  • No cumplir los requisitos académicos.
  • Errores durante la inscripción.
  • Falta de documentación respaldatoria.

Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estado del trámite y mantener actualizados los datos personales para evitar demoras o inconvenientes en el cobro.

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