Miles de familias pueden recibir un dinero adicional de ANSES: el requisito clave para cobrarlo

El monto que ANSES retiene todos los años de la AUH

Dentro del funcionamiento habitual de la Asignación Universal por Hijo, ANSES retiene el 20% del monto mensual de la prestación. Ese porcentaje no desaparece, sino que se guarda y se acumula durante el transcurso del año.

El objetivo de esta modalidad es que el Estado pueda verificar que los menores incluidos en el programa cumplen con los requisitos básicos establecidos para continuar recibiendo el beneficio.

La suma retenida se libera luego de que el titular presenta la documentación correspondiente y el organismo confirma que se cumplieron las condiciones.

En otras palabras, quienes cobran la AUH reciben mes a mes una parte del beneficio, mientras que el porcentaje restante queda pendiente hasta completar el trámite anual.

El pago acumulado representa una ayuda económica adicional para miles de hogares, especialmente en un contexto donde las familias utilizan estos ingresos para cubrir gastos esenciales como alimentación, educación, vestimenta y salud.

Qué es la Libreta AUH y por qué es obligatoria

La Libreta AUH es el documento que permite certificar ante ANSES el cumplimiento de los controles requeridos para acceder al dinero retenido.

El formulario reúne información fundamental sobre cada niño o adolescente beneficiario y debe ser completado por las instituciones correspondientes.

La documentación sirve para acreditar tres aspectos principales:

Controles de salud obligatorios.

Cumplimiento del calendario nacional de vacunación.

Asistencia escolar de los menores en edad educativa.

Cada uno de estos puntos cumple una función dentro del programa. La parte sanitaria busca garantizar que los chicos tengan seguimiento médico y las vacunas necesarias, mientras que la certificación escolar apunta a confirmar la permanencia dentro del sistema educativo.

Para las familias, completar este procedimiento es una condición indispensable. No alcanza con cobrar la AUH durante el año: la presentación de la Libreta es el paso necesario para recuperar el porcentaje retenido.

Cómo realizar el trámite desde Mi ANSES

El procedimiento puede realizarse de manera online a través de la plataforma oficial del organismo previsional. Los titulares deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para iniciar la gestión.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe seguir una serie de pasos:

Ingresar a la sección destinada a los hijos.

Seleccionar la opción correspondiente a la Libreta AUH.

Revisar si existen datos pendientes de completar.

Generar el formulario necesario.

Descargar e imprimir el documento.

Llevarlo a los centros correspondientes para su certificación.

Tomar una fotografía del formulario completo.

Subir nuevamente la imagen desde la plataforma Mi ANSES.

Aunque el trámite es sencillo, es importante prestar atención a la calidad de la documentación enviada.

Una foto borrosa, incompleta o con información ilegible puede provocar que el sistema rechace la presentación, generando demoras en el cobro del dinero acumulado.

Desde ANSES recomiendan que la imagen muestre claramente las cuatro esquinas del formulario y que todos los datos puedan leerse correctamente.

Qué debe completar la escuela y qué debe validar el centro de salud

Para que la Libreta AUH sea aprobada, el formulario necesita contar con certificaciones de distintas instituciones.

El centro de salud tiene la responsabilidad de acreditar que el niño o adolescente realizó los controles médicos correspondientes y mantiene actualizado el esquema obligatorio de vacunación.

Por otro lado, la institución educativa debe completar la parte relacionada con la asistencia escolar de los menores que corresponda.

La intervención de estos organismos permite que ANSES confirme que la familia cumplió con las obligaciones asociadas al beneficio.

En el caso particular de los niños más pequeños, existen diferencias según la edad. Los menores de cuatro años deben contar con la validación sanitaria y de vacunación, sin requerirse la certificación escolar como ocurre con los estudiantes.

El plazo límite para presentar la documentación

Las familias que todavía no realizaron el trámite tienen tiempo para completar la presentación hasta el 31 de diciembre.

La fecha límite es importante porque la acreditación del dinero retenido depende directamente de que la Libreta sea entregada y aprobada dentro del período correspondiente.

Luego del envío del formulario, ANSES analiza la información y verifica que todos los requisitos estén cumplidos.

Si la documentación es aceptada, comienza el proceso administrativo para liberar el monto acumulado.

Por ese motivo, quienes todavía tienen pendiente la gestión cuentan con la posibilidad de avanzar durante el año y evitar que el dinero quede sin cobrar.

Cuándo se paga el dinero acumulado de la AUH

Una de las principales dudas de los beneficiarios es cuánto tiempo tarda ANSES en depositar el dinero retenido una vez presentada la Libreta.

De acuerdo con la información oficial del organismo, la acreditación puede demorar hasta 60 días desde la aprobación del trámite.

Esto significa que la liberación del monto no es inmediata, ya que primero debe completarse la revisión de los datos enviados.

El pago se realiza directamente mediante los mecanismos habituales de cobro de la prestación.

Por eso, las familias deben tener en cuenta que presentar la documentación con anticipación puede ayudar a evitar demoras y recibir el dinero correspondiente dentro de los plazos previstos.