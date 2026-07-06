Sofi Martínez habló por primera vez del gesto de Lionel Messi y confesó el dolor que le provocó

Uno de los momentos que más se viralizó ocurrió cuando Messi salió de una práctica y saludó a Maxi López, sin detenerse a conversar con Sofi Martínez, lo que llamó la atención en las redes,

Ante eso, la periodista aclaró: "Creció cuando se vio que Messi salió y saludó solo a Maxi López, sin saludarme a mí. Pero lo hizo porque salió de hacer la entrada en calor, lo vio a Maxi que fue compañero del Barcelona y es exjugador y lo saludó a él. Transformaron ese momento hermoso en algo malo".

Ante su relato, Georgoina Barbarossa observó: "Hay mucha envidia y mucha mala leche. Es un logro para vos porque sos muy joven y reconocida en el fútbol, además de ser linda estás súper preparada".

La reflexión final de Sofi Martínez tras el comentario de Messi para desactivar cualquier tipo de rumor

"La sensación que me queda es que además de ser el mejor jugador de la historia, Messi es mejor persona", comenzó Sofi Martínez sobre las palabaras que tuvo Messi con ella tras el encuentro de Argentina frente a Cabo Verde en Miami.

Y destacó: "No tenía ninguna necesidad de frenar y terminar de matar lo que se dijo esta semana y también años anteriores que no tienen ningún tipo de fundamento y tengo la sensación que lo que hizo el otro día puede desterrar cosas infundadas, mentirosas y con muchísima mala leche".

En esa línea, la periodista se sinceró sobre cómo se sintió después de esa charla con Messi que tuvo gran repercusión en las redes: "Yo le voy a estar agradecida siempre porque no tenía la necesidad de hacerlo después de toda la carga que tuvo el partido y a mí me alivió. El sentimiento más fuerte era de alivio", concluyó.