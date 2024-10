ANSES: cuál será el monto de las Pensiones No Contributivas por Vejez en octubre 2024

La Pensión No Contributiva por Vejez es otorgada por la ANSES a personas de más de 70 años que no tengan cobertura provisional o no contributiva. Para poder acceder a esta prestación, se deben cumplir ciertos requisitos.

credito jubilados.jpg La Pensión por Vejez aumentó en octubre. (Foto: archivo)

Requisitos para Pensión No Contributiva por Vejez

Ser argentino nativo o naturalizado, residente en el país. En este último caso debe haber residido en el país al menos durante 5 años antes de realizar la solicitud.

Las personas extranjeras deben haber residido en el país al menos durante 40 años antes de realizar la solicitud.

No cobrar, ni el titular ni su cónyuge, una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo, otorgado por cualquier régimen previsional.

No poseer bienes, ingresos ni recursos de otra naturaleza que permitan su subsistencia y la de su grupo familiar conviviente, ni parientes obligados a prestar alimentos.

No encontrarse detenido a disposición de la Justicia.

En el caso de un matrimonio, la pensión por vejez se tramitará solamente en favor de uno de los cónyuges.

La ausencia definitiva del país hará perder el derecho al beneficio, desde el momento en que se tome conocimiento de ello.

El monto de la prestación está atado a los aumentos en las jubilaciones, debido a que siempre vale el 70% de una jubilación mínima. En octubre, aplicando el aumento del 4,17%, quienes reciban su Pensión por Vejez cobrarán $171.024. A este importe se le sumará un bono de $70.000, lo que elevará el total a $241.024.