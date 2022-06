ANSES Cuándo cobro 7 de junio: Pensiones no Contributivas, Aguinaldo, Programa Alimentario y APU

Este martes 7 de junio es el turno de los últimos beneficiarios que quedan por cobrar sus haberes por Pensiones no Contributivas (PNC), una asistencia económica que otorga el organismo previsional a aquellas personas que no cuenten con ingresos ni trabajo formal: Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos o más; Pensión no Contributiva por Vejez. El pago se realiza de acuerdo a la terminación del documento de identidad, por lo que hoy es el día de cobro para:

Documentos terminados en 8 y 9.

ANSES Pensiones no contributivas: cuánto cobro en junio

Los valores para junio de las Pensiones no Contributivas, con el 15% de aumento correpondiente por Ley de Movilidad, son los siguientes:

Pensión no Contributiva por Invalidez: $26.267

$26.267 Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos o más: $37.525.

$37.525. Pensión no Contributiva por Vejez: $26.267.

ANSES Pensiones no contributivas: cuánto cobro de aguinaldo

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas también reciben, junto a sus haberes, el medio aguinaldo con el incremento del 15%. Estos son los valores:

Pensión no Contributiva por Invalidez: $13.133,5

$13.133,5 Pensión no Contributiva por Madre de 7 hijos o más: $18.762,5

$18.762,5 Pensión no Contributiva por Vejez: $13.133,5

ANSES cuándo cobro 7 de junio: Programa Alimentario

Además, con sus haberes y aguinaldo, los beneficiarios de Pensiones no Contributivas recibirán el importe correspondiente al Programa Alimentario, que reemplaza al bolsón de alimentos, según el convenio entre la ANSES y PAMI.

El valor de esta asistencia es a partir de $4125 aunque, aclaran desde el organismo, puede ser mayor “ya que esa suma se ajusta al tipo de bolsón que se otorga y a la ubicación geográfica de la persona afiliada”.

ANSES cuándo cobro 7 de junio: Asignación Pago Único

A partir de hoy, martes 7 de junio, y hasta el 12 de julio la ANSES también cumple con el pago, para todas las terminaciones de documentos, de la Asignación de Pago Único (APU) La APU se asigna para tres casos: