La ANSES cierra hoy el calendario pagos de marzo para quienes cobran alguna Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, Vejez o por Madre de 7 hijos o más, éstas también cobran junto a sus haberes el monto del Programa Alimentar, mañana comenzará el cronograma para jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo, AUH, AFH, Asignación por Embarazo, Asignaciones Pago Único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas ¿Cuándo cobro?