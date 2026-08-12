Fórmula 1: por qué un prestigioso medio asegura que Franco Colapinto despejó las dudas sobre su continuidad en Alpine

Qué factores mejoraron el rendimiento de Alpine en la Fórmula 1

Tras soportar una campaña sumamente compleja en 2025, ambos pilotos recibieron un salto de calidad gracias a un monoplaza provisto con la unidad de potencia de Mercedes y un paquete de mejoras sustanciales. “Tras un duro inicio en Melbourne, en el que el equipo no ejecutó un fin de semana limpio y tuvo dificultades para dominar el despliegue de la unidad de potencia, el equipo de Enstone pasó a dominar la zona media”, explicó el artículo de Motorsport.

Si bien la escudería francesa logró asentarse como la principal perseguidora de los equipos de punta en el arranque del año, en las últimas fechas experimentó un estancamiento en el rendimiento del A526 que Racing Bulls aprovechó para arrebatarle el quinto puesto en el Mundial de Constructores por una diferencia de apenas cinco puntos.

Ante este escenario, Flavio Briatore —asesor ejecutivo del equipo— reconoció la necesidad de dar un salto y anticipó que aguardan un importante paquete de mejoras aerodinámicas para el Gran Premio de Países Bajos, pautado para el próximo 23 de agosto tras el receso.

Paralelamente, el fin de semana en Zandvoort podría sumar un condimento especial para el piloto argentino: de acuerdo con información de Infobae, su renovación de contrato con Alpine estaría muy encaminada y podría oficializarse en la semana posterior a dicha competencia, coronando de esta manera un presente donde su talento al volante continúa abriéndole puertas en la máxima categoría.