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Fórmula 1: por qué un prestigioso medio asegura que Franco Colapinto despejó las dudas sobre su continuidad en Alpine

El sitio Motorsport analizó el presente de Franco Colapinto en Alpine y destacó cómo sus buenos rendimientos aseguran su continuidad.

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Fórmula 1: por qué un prestigioso medio asegura que Franco Colapinto despejó las dudas sobre su continuidad en Alpine

Mientras la Fórmula 1 transita su receso por el verano europeo, la danza de asientos y contratos para la próxima temporada mantiene en alerta a gran parte de la categoría. Entre los protagonistas de esta novela se encuentra Franco Colapinto, quien, a base de consistencia y buenos rendimientos en la primera mitad del año, logró consolidarse en su monoplaza y “alivió las dudas sobre su futuro a largo plazo” dentro de Alpine, según destacó el prestigioso medio especializado Motorsport.

Leé también El ranking oficial de la Fórmula 1 distinguió a Franco Colapinto: la nota del argentino y el elogio de la categoría
Franco Colapinto. 

En un análisis detallado sobre el rendimiento del equipo francés, el periodista Filip Cleeren profundizó en la evolución del piloto argentino: “Colapinto ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo”.

Cómo es la temporada de Franco Colapinto en el Mundial de Pilotos

El pilarense transita un campeonato sumamente positivo en comparación con el año anterior. Actualmente marcha 12° en el Mundial de Pilotos y acumula 19 unidades tras 12 Grandes Premios disputados, destacándose un valioso sexto puesto conseguido el pasado 24 de mayo en Canadá. Estos números contrastan rotundamente con la temporada pasada, donde el bajo rendimiento del monoplaza anterior le impidió sumar puntos.

Por su parte, su compañero de escudería, Pierre Gasly, sostiene una destacada línea de rendimiento y se ubica 10° con 42 unidades, habiendo logrado además el único podio del año para el equipo con su tercer puesto en Mónaco.

Qué factores mejoraron el rendimiento de Alpine en la Fórmula 1

Tras soportar una campaña sumamente compleja en 2025, ambos pilotos recibieron un salto de calidad gracias a un monoplaza provisto con la unidad de potencia de Mercedes y un paquete de mejoras sustanciales. “Tras un duro inicio en Melbourne, en el que el equipo no ejecutó un fin de semana limpio y tuvo dificultades para dominar el despliegue de la unidad de potencia, el equipo de Enstone pasó a dominar la zona media”, explicó el artículo de Motorsport.

Si bien la escudería francesa logró asentarse como la principal perseguidora de los equipos de punta en el arranque del año, en las últimas fechas experimentó un estancamiento en el rendimiento del A526 que Racing Bulls aprovechó para arrebatarle el quinto puesto en el Mundial de Constructores por una diferencia de apenas cinco puntos.

Ante este escenario, Flavio Briatore —asesor ejecutivo del equipo— reconoció la necesidad de dar un salto y anticipó que aguardan un importante paquete de mejoras aerodinámicas para el Gran Premio de Países Bajos, pautado para el próximo 23 de agosto tras el receso.

Paralelamente, el fin de semana en Zandvoort podría sumar un condimento especial para el piloto argentino: de acuerdo con información de Infobae, su renovación de contrato con Alpine estaría muy encaminada y podría oficializarse en la semana posterior a dicha competencia, coronando de esta manera un presente donde su talento al volante continúa abriéndole puertas en la máxima categoría.

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