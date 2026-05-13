De cuánto será el aumento en junio 2026 para JUBILADOS

En este caso, el aumento de junio dependerá del IPC de abril que difundirá el INDEC este 14 de mayo. Por eso, el dato será seguido de cerca tanto por jubilados como por pensionados y titulares de prestaciones sociales.

Las proyecciones actuales del mercado y consultoras privadas indican que la inflación de abril se habría ubicado cerca del 2,6%, porcentaje que impactaría directamente sobre los haberes previsionales del próximo mes.

Cuánto cobrarían los jubilados en junio 2026

Si se confirma una suba cercana al 2,6%, los montos estimativos quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alrededor de $403.396

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cerca de $322.717

Pensiones No Contributivas (PNC): aproximadamente $282.377

A esos valores habría que sumarles el medio aguinaldo, que ANSES paga junto con los haberes de junio.

aumento a jubilados mayo 2026 ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

Aguinaldo para jubilados: cuánto se cobraría

El aguinaldo corresponde al 50% del mejor haber percibido durante el semestre y se paga automáticamente junto con la jubilación o pensión mensual.

En caso de confirmarse los valores proyectados, un jubilado que cobra la mínima podría recibir:

Haber mensual actualizado: cerca de $403.396

Medio aguinaldo: aproximadamente $201.698

Total estimado sin bono: más de $605.000.

Además, si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos, el ingreso total podría superar los $675.000 en junio.

Qué pasará con el bono de ANSES

Hasta el momento, el Gobierno nacional no confirmó oficialmente si continuará el bono de refuerzo para jubilados y pensionados durante junio.

Sin embargo, en los últimos meses el adicional de $70.000 se mantuvo para quienes cobran la jubilación mínima, por lo que existe expectativa sobre una posible continuidad.

La definición podría conocerse en las próximas semanas, luego de la publicación del índice de inflación y la oficialización de los nuevos haberes.

Cuándo se conocerá el aumento oficial

El dato clave llegará este miércoles 14 de mayo, cuando el INDEC publique el IPC de abril. Luego de eso, ANSES oficializará los nuevos montos mediante una resolución que incluirá: