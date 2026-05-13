A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE PICÓ

Escándalo por la desubicada frase de Camila Homs contra los periodistas de espectáculos: "Quería pegarles..."

La modelo arremetió contra los medios de entretenimiento con un filoso mensaje y lanzó comentarios que encendieron la polémica en redes y televisión. Mirá qué es lo que dijo Camila Homs.

13 may 2026, 15:30
Banner seguínos en google Primicias Ya
Escándalo por la desubicada frase de Camila Homs contra los periodistas de espectáculos: “Quería pegarles...”
Escándalo por la desubicada frase de Camila Homs contra los periodistas de espectáculos: “Quería pegarles...”

Escándalo por la desubicada frase de Camila Homs contra los periodistas de espectáculos: “Quería pegarles...”

Luego de atravesar meses de mayor tranquilidad mediática tras resolver los conflictos con Rodrigo de Paul, padre de sus hijos mayores, Camila Homs volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica por sus declaraciones en el podcast La Dignidad Ya la Perdimos. Allí, la modelo habló sin restricciones sobre el tratamiento que recibió por parte de la prensa de espectáculos y cuestionó duramente a quienes hablaron de su vida personal durante los momentos más difíciles de su separación.

En medio de la entrevista, uno de los conductores recordó una característica que suele asociarse con ella y lanzó: “Yo escuché que vos decís que lo que más odiás de tu vida es la mentira”. Lejos de esquivar el tema, la influencer respondió con total sinceridad: “Total. No sirvo para mentir, te miento y hasta ella que no me conoce ya sabe que estoy mintiendo, no puedo”.

Leé también

Fernanda Iglesias contó lo más oscuro de la guerra entre Tini Stoessel y Camila Homs: "Filtraba..."

fernanda iglesias conto lo mas oscuro de la guerra entre tini stoessel y camila homs: filtraba...

Sin embargo, el clima se volvió mucho más intenso cuando la conversación giró hacia las versiones y rumores que circularon sobre ella tras el final de su relación con el futbolista de la Selección Argentina. En ese contexto, Camila Homs recordó cómo vivió aquella exposición mediática y lanzó una frase que rápidamente generó repercusiones: “No, bueno, quería pegarles un tiro a cada uno, simplemente, pero no, pensaba ‘tendrá una vida de mierda la persona que está diciendo esto de mí, literal’”.

Embed

Como era de esperarse, sus palabras no tardaron en generar reacciones en distintos programas de televisión. En Puro Show (El Trece), sus integrantes cuestionaron el tono de sus dichos y repudiaron sus expresiones. Angie Balbiani ironizó al respecto y comentó: “Claro, porque en ese podcast hablan de neurociencia...”. Por su parte, Mati Vázquez consideró: “Es feo el mensaje que da”, mientras que Pampito fue todavía más contundente y disparó: “Pegame un balazo sí, pero para no verlo más, Cami Homs me deprime”.

Lejos de dar marcha atrás, la modelo redobló la apuesta y volvió a cargar contra los programas de chimentos y quienes trabajan hablando de la intimidad ajena. “Yo no entiendo a esa gente, a los programas de chimentos que se meten tanto en la vida de los demás, ¿con qué sentido?”, cuestionó.

Además, cerró con una reflexión muy crítica sobre el impacto que pueden tener ciertos comentarios mediáticos: “¿Por qué no te ponés a hablar de algo más interesante que meterte en la vida de otra persona que no sabés, no la conocés, no sabés si se está queriendo morir por lo que vos estás diciendo, si es verdad, o si es mentira? Me parece totalmente nefasto, pero bueno, es lo que les da de comer. Yo los odiaba a todos”.

Camila Homs - los programas de chimentos se meten en tu vida - captura

Cuál fue la oscura actitud de Camila Homs en plena guerra con Tini Stoessel

La tensión entre Camila Homs y el equipo de Puro Show (El Trece) quedó completamente expuesta luego de las declaraciones que la modelo hizo semanas atrás, cuando apuntó sin filtros contra el ciclo y aseguró que desde el programa “inventaban” cuestiones vinculadas a su vida personal. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una fuerte reacción al aire por parte de los panelistas, que decidieron responderle en vivo y revelar situaciones desconocidas hasta el momento.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Pampito, quien manifestó su malestar por los dichos de la influencer y cuestionó la manera en que se generaliza el trabajo de los periodistas de espectáculos. "Divina Cami Homs. Me cae divino. A mí me rompe mucho que traten genéricamente 'se la pasan inventando'. Nosotros acá no inventamos nada, dá nombres de última si hay alguien que inventó algo sobre vos", expresó el conductor, marcando una clara postura frente al conflicto.

Pero eso no fue todo. Lejos de bajar el tono, el periodista profundizó su descargo y lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio. "Y aparte para decir eso tenés que haber tenido una conducta intachable en los medios, porque nos hablan con un desprecio que a mí me indigna y más cuando nos quieren usar, como ha pasado justamente en este caso", disparó.

Embed

En ese mismo contexto, Pampito recordó además una situación vinculada al entorno de la modelo y dejó una fuerte acusación sobre la mesa. "Me acuerdo de que llamaba la familia de Cami Homs a los programas para que mandaran las cámaras", comentó, dejando entrever que existía una relación cercana con los medios cuando la exposición mediática resultaba conveniente.

La polémica escaló todavía más cuando Fernanda Iglesias intervino en la conversación y sumó una versión explosiva relacionada con la interna mediática que rodeó a Tini Stoessel. "Y ella filtraba información en contra de Tini. Era ella la que contaba que maltrataba a sus hijos. Se lo decía a una chica que vos conocés", afirmó la periodista mientras dialogaba con Pampito.

Por su parte, Matías Vázquez también aportó detalles sobre cómo se manejaban determinadas cuestiones familiares alrededor de Camila Homs. "Camila tenía bloqueada a la mamá, es decir: 'Mamá, hoy no hablés, porque a veces querés por demás y querés suavizar algo y es mentira'", reveló el panelista, sumando todavía más tensión a un enfrentamiento que quedó lejos de terminar.

tini stoessel y camila homs

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Camila Homs

Lo más visto