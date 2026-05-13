Escándalo por la desubicada frase de Camila Homs contra los periodistas de espectáculos: “Quería pegarles...”

Como era de esperarse, sus palabras no tardaron en generar reacciones en distintos programas de televisión. En Puro Show (El Trece), sus integrantes cuestionaron el tono de sus dichos y repudiaron sus expresiones. Angie Balbiani ironizó al respecto y comentó: “Claro, porque en ese podcast hablan de neurociencia...”. Por su parte, Mati Vázquez consideró: “Es feo el mensaje que da”, mientras que Pampito fue todavía más contundente y disparó: “Pegame un balazo sí, pero para no verlo más, Cami Homs me deprime”.

Lejos de dar marcha atrás, la modelo redobló la apuesta y volvió a cargar contra los programas de chimentos y quienes trabajan hablando de la intimidad ajena. “Yo no entiendo a esa gente, a los programas de chimentos que se meten tanto en la vida de los demás, ¿con qué sentido?”, cuestionó.

Además, cerró con una reflexión muy crítica sobre el impacto que pueden tener ciertos comentarios mediáticos: “¿Por qué no te ponés a hablar de algo más interesante que meterte en la vida de otra persona que no sabés, no la conocés, no sabés si se está queriendo morir por lo que vos estás diciendo, si es verdad, o si es mentira? Me parece totalmente nefasto, pero bueno, es lo que les da de comer. Yo los odiaba a todos”.

Camila Homs - los programas de chimentos se meten en tu vida - captura

Cuál fue la oscura actitud de Camila Homs en plena guerra con Tini Stoessel

La tensión entre Camila Homs y el equipo de Puro Show (El Trece) quedó completamente expuesta luego de las declaraciones que la modelo hizo semanas atrás, cuando apuntó sin filtros contra el ciclo y aseguró que desde el programa “inventaban” cuestiones vinculadas a su vida personal. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron una fuerte reacción al aire por parte de los panelistas, que decidieron responderle en vivo y revelar situaciones desconocidas hasta el momento.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Pampito, quien manifestó su malestar por los dichos de la influencer y cuestionó la manera en que se generaliza el trabajo de los periodistas de espectáculos. "Divina Cami Homs. Me cae divino. A mí me rompe mucho que traten genéricamente 'se la pasan inventando'. Nosotros acá no inventamos nada, dá nombres de última si hay alguien que inventó algo sobre vos", expresó el conductor, marcando una clara postura frente al conflicto.

Pero eso no fue todo. Lejos de bajar el tono, el periodista profundizó su descargo y lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio. "Y aparte para decir eso tenés que haber tenido una conducta intachable en los medios, porque nos hablan con un desprecio que a mí me indigna y más cuando nos quieren usar, como ha pasado justamente en este caso", disparó.

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En ese mismo contexto, Pampito recordó además una situación vinculada al entorno de la modelo y dejó una fuerte acusación sobre la mesa. "Me acuerdo de que llamaba la familia de Cami Homs a los programas para que mandaran las cámaras", comentó, dejando entrever que existía una relación cercana con los medios cuando la exposición mediática resultaba conveniente.

La polémica escaló todavía más cuando Fernanda Iglesias intervino en la conversación y sumó una versión explosiva relacionada con la interna mediática que rodeó a Tini Stoessel. "Y ella filtraba información en contra de Tini. Era ella la que contaba que maltrataba a sus hijos. Se lo decía a una chica que vos conocés", afirmó la periodista mientras dialogaba con Pampito.

Por su parte, Matías Vázquez también aportó detalles sobre cómo se manejaban determinadas cuestiones familiares alrededor de Camila Homs. "Camila tenía bloqueada a la mamá, es decir: 'Mamá, hoy no hablés, porque a veces querés por demás y querés suavizar algo y es mentira'", reveló el panelista, sumando todavía más tensión a un enfrentamiento que quedó lejos de terminar.