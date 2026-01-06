De esta forma, el ingreso mensual efectivo que reciben las familias en enero es de $100.362 por hijo. El monto retenido queda acumulado y se cobra más adelante, una vez cumplidos los controles de salud y escolaridad exigidos.

Este esquema se mantiene sin cambios estructurales y continúa siendo una de las principales fuentes de ingreso para los hogares alcanzados por la Asignación Universal por Hijo.

AUH por discapacidad: montos actualizados y modalidad de cobro en enero

La actualización mensual también impacta en la AUH por discapacidad, una prestación que no tiene límite de edad y mantiene las mismas condiciones de pago que la asignación general.

En enero de 2026, el monto bruto asciende a $408.824, frente a los $398.853 cobrados en diciembre. ANSES abona el 80% de manera mensual y retiene el 20%, que se libera una vez presentada la documentación correspondiente.

El ajuste busca compensar el impacto de la inflación en los hogares que conviven con hijos con discapacidad y dependen de este ingreso para cubrir gastos básicos.

Tarjeta Alimentar en enero 2026: valores vigentes y beneficiarios alcanzados

Junto con la AUH, ANSES deposita de forma automática los montos de la Tarjeta Alimentar, un programa orientado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Para enero de 2026, el Gobierno no anunció actualizaciones, por lo que los valores continúan siendo:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres hijos o más

El beneficio alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, personas que cobran AUH por discapacidad, beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: monto, requisitos y fecha límite clave

image.png ANSES define en enero cuánto cobra cada familia por AUH y Tarjeta Alimentar

Además de la AUH, ANSES activó la Ayuda Escolar 2026, un refuerzo anual destinado a acompañar los gastos del inicio del ciclo lectivo. El monto confirmado es de $85.000 por hijo y está dirigido principalmente a hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo.

Para acceder al pago, es obligatorio presentar el Certificado Escolar correspondiente. El trámite es digital, gratuito y debe realizarse todos los años a través de Mi ANSES, incluso si el beneficio ya se cobró en períodos anteriores.

Desde el organismo remarcan que el certificado debe presentarse antes del 31 de diciembre del año previo al ciclo lectivo. Si no se cumple con ese plazo, el pago de la Ayuda Escolar 2026 no se efectiviza, aun cuando el menor reúna todos los requisitos.

Calendario de pagos AUH ANSES enero 2026

ANSES confirmó que los pagos de la AUH en enero se realizan del 9 al 22, según la terminación del DNI:

DNI 0: 9 de enero

DNI 1: 10 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 14 de enero

DNI 4: 15 de enero

DNI 5: 16 de enero

DNI 6: 17 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 21 de enero

DNI 9: 22 de enero

En todas las fechas se acreditan en simultáneo la AUH y la Tarjeta Alimentar, en caso de corresponder.