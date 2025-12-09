ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

El pago se liquida según zona geográfica e ingresos declarados dentro del Grupo Familiar, verificados en la plataforma oficial del organismo.

ANSES: fechas de cobro AUH diciembre 2025

El calendario se organiza por terminación de DNI para evitar demoras en el sistema de pagos y garantizar el orden administrativo del esquema mensual. El acceso a la fecha específica puede consultarse en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 11 de diciembre

DNI 4: 12 de diciembre

DNI 5: 12 de diciembre

DNI 6: 15 de diciembre

DNI 7: 15 de diciembre

DNI 8: 16 de diciembre

DNI 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

‍‍‍ Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Nuevos montos para asignaciones familiares y escalas de ingresos

La Resolución 361 del 2025 establece también el ajuste de rangos salariales que determinan el acceso a las asignaciones. La actualización se aplica al Ingreso del Grupo Familiar, que considera la suma total de los ingresos de los adultos responsables.

El esquema actualizado mantiene las diferencias por zona y garantiza que el beneficio continúe destinado a los hogares que cumplen los requisitos dentro de la normativa vigente.

Quiénes pueden continuar cobrando AUH y otras asignaciones

Los beneficios están destinados a hogares con trabajadores no registrados, empleadas del servicio doméstico, titulares de programas sociales, y familias que cumplen los requisitos de ingresos, documentación y vínculo familiar.

Para mantener el beneficio activo, los datos deben estar actualizados en Mi ANSES, incluyendo la información de los menores a cargo, escolaridad y salud, según la normativa vigente.

Impacto del aumento de ANSES en el cierre del año

El refuerzo en los montos mejora la base mensual que reciben las familias que dependen de la AUH, garantizando que los valores acompañen el índice inflacionario utilizado en el cálculo oficial.

La actualización también busca mantener equilibrio en el acceso al beneficio, con controles aplicados al ingreso del hogar para continuar dentro del padrón.