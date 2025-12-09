ANSES confirmó fechas de cobro, montos actualizados y nuevas escalas para la AUH en diciembre. La actualización impacta en los ingresos que reciben las familias con hijos que dependen de esta asignación mensual.
ANSES oficializó las fechas de cobro y los nuevos montos para AUH en diciembre, con actualización sobre ingresos familiares y esquema de pago vigente. La resolución establece cifras actualizadas y rangos para titulares que dependen de este beneficio.
ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados
La medida forma parte de la movilidad que rige para el sistema y se definió en función de la variación inflacionaria publicada recientemente. La actualización aplica también a los rangos de ingresos del hogar, lo que determina quiénes pueden continuar dentro del programa.
La resolución fue firmada y publicada en el Boletín Oficial, y establece además una adecuación del esquema de pagos para diciembre según el nivel salarial del grupo familiar.
El incremento es del 2,34 por ciento, en línea con el índice de movilidad vigente. La actualización de diciembre incluye el ajuste del valor mensual asignado a los titulares.
El pago se liquida según zona geográfica e ingresos declarados dentro del Grupo Familiar, verificados en la plataforma oficial del organismo.
El calendario se organiza por terminación de DNI para evitar demoras en el sistema de pagos y garantizar el orden administrativo del esquema mensual. El acceso a la fecha específica puede consultarse en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 11 de diciembre
DNI 4: 12 de diciembre
DNI 5: 12 de diciembre
DNI 6: 15 de diciembre
DNI 7: 15 de diciembre
DNI 8: 16 de diciembre
DNI 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
DNI 0 y 1: 15 de diciembre
DNI 2 y 3: 16 de diciembre
DNI 4 y 5: 17 de diciembre
DNI 6 y 7: 18 de diciembre
DNI 8 y 9: 19 de diciembre
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero
DNI 0 y 1: 22 de diciembre
DNI 2 y 3: 23 de diciembre
DNI 4 y 5: 26 de diciembre
DNI 6 y 7: 29 de diciembre
DNI 8 y 9: 30 de diciembre
La Resolución 361 del 2025 establece también el ajuste de rangos salariales que determinan el acceso a las asignaciones. La actualización se aplica al Ingreso del Grupo Familiar, que considera la suma total de los ingresos de los adultos responsables.
El esquema actualizado mantiene las diferencias por zona y garantiza que el beneficio continúe destinado a los hogares que cumplen los requisitos dentro de la normativa vigente.
Los beneficios están destinados a hogares con trabajadores no registrados, empleadas del servicio doméstico, titulares de programas sociales, y familias que cumplen los requisitos de ingresos, documentación y vínculo familiar.
Para mantener el beneficio activo, los datos deben estar actualizados en Mi ANSES, incluyendo la información de los menores a cargo, escolaridad y salud, según la normativa vigente.
El refuerzo en los montos mejora la base mensual que reciben las familias que dependen de la AUH, garantizando que los valores acompañen el índice inflacionario utilizado en el cálculo oficial.
La actualización también busca mantener equilibrio en el acceso al beneficio, con controles aplicados al ingreso del hogar para continuar dentro del padrón.