Tras vencer a Racing, cómo quedó River en la tabla anual y cuántos puntos necesita para entrar a la Copa Libertadores 2027

Bajo esta proyección matemática, la escuadra de Núñez necesitaría sumar cinco de los seis puntos que restan en juego. No obstante, para alimentar chances concretas de superar a sus competidores inmediatos, River necesitará cosechar los dos triunfos restantes para alcanzar los 58 puntos y aguardar que los rivales de arriba tropiecen. Cualquier otro marcador lo dejaría prácticamente sin margen de acceso directo por la vía de la acumulación anual.

Cuáles son las alternativas de River para clasificar a la Copa Libertadores si no llega al podio

En el calendario inmediato del equipo de Ponzio figuran dos compromisos clave: visitar a Boca en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico —siendo además un rival directo en la tabla— y cerrar la fase regular frente a Aldosivi en Mar del Plata, equipo ubicado en el fondo de la clasificación general.

Si a la Banda no le alcanza para escalar al podio acumulado, cuenta con dos vías alternativas para acceder a la Libertadores 2027: