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Tras vencer a Racing, cómo quedó River en la tabla anual y cuántos puntos necesita para entrar a la Copa Libertadores 2027

River venció a Racing y se acomodó en la tabla anual. Las cuentas para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

Leo Ponzio

Leo Ponzio, DT de River. 

En un año atravesado por la irregularidad, el margen de error para River Plate se vuelve mínimo en la recta final de la temporada. Pese a que el panorama deportivo volvió a encauzarse tras la goleada ante Belgrano de Córdoba y la reciente victoria en el clásico frente a Racing Club, el conjunto conducido por Leonardo Ponzio afronta las últimas dos jornadas de la etapa regular con la obligación de sumar fuerte y la necesidad de depender de otros resultados para lograr su objetivo prioritario: clasificar a la Copa Libertadores 2027.

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Con el triunfo conseguido en el Estadio Monumental, el Millonario retornó a la calma luego de días convulsionados y alcanzó los 52 puntos en la Tabla Anual, ubicándose en el sexto puesto que hoy otorga un pasaje a la Copa Sudamericana. Esa posición le permitió superar la línea de Gimnasia y Esgrima La Plata (51) e Instituto de Córdoba (50).

Sin embargo, la zona de acceso directo a la Libertadores aún se encuentra a varios cuerpos de distancia. La clasificación acumulada está encabezada por Boca Juniors con 57 unidades, seguido por Rosario Central con 56 y Vélez Sarsfield con 55, completando el podio momentáneo. En la antesala de la posición de River también se ubican Argentinos Juniors (54) e Independiente Rivadavia (53), quienes sostendrán un duelo directo este martes en La Paternal.

Cuántos puntos necesita River para meterse en la zona de Copa Libertadores 2027

Tomando como parámetro el torneo anterior disputado con la misma estructura de competencia, Argentinos Juniors aseguró el tercer lugar de la tabla acumulada con 57 unidades. Si se mantiene esa vara histórica proyectando alcanzar cerca del 60% de los puntos en disputa, la barrera estimada para clasificar al máximo certamen continental se ubicaría en torno a los 57 puntos.

Bajo esta proyección matemática, la escuadra de Núñez necesitaría sumar cinco de los seis puntos que restan en juego. No obstante, para alimentar chances concretas de superar a sus competidores inmediatos, River necesitará cosechar los dos triunfos restantes para alcanzar los 58 puntos y aguardar que los rivales de arriba tropiecen. Cualquier otro marcador lo dejaría prácticamente sin margen de acceso directo por la vía de la acumulación anual.

Cuáles son las alternativas de River para clasificar a la Copa Libertadores si no llega al podio

En el calendario inmediato del equipo de Ponzio figuran dos compromisos clave: visitar a Boca en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico —siendo además un rival directo en la tabla— y cerrar la fase regular frente a Aldosivi en Mar del Plata, equipo ubicado en el fondo de la clasificación general.

Si a la Banda no le alcanza para escalar al podio acumulado, cuenta con dos vías alternativas para acceder a la Libertadores 2027:

  • Consagrarse campeón del Torneo Clausura: Le otorgaría el cupo directo como ganador de la competencia local.

  • Liberación de cupos en la Tabla Anual: Si no da la vuelta olímpica, a River le convendrá finalizar en la posición más alta posible dentro de la zona de Sudamericana y esperar que sus rivales liberen hasta tres vacantes. Una se desprendería si alguno de los primeros tres puestos de la anual gana el Clausura, mientras que las otras dos podrían liberarse si el Xeneize se corona en la Copa Sudamericana o en la Copa Argentina.

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