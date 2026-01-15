Pueden cobrarla titulares de AUH y de asignaciones familiares. Para hijos sin discapacidad, el beneficio aplica entre 45 días y 18 años. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad y se contemplan escuelas especiales y centros educativos habilitados.

¿Cuánto paga ANSES por la Ayuda Escolar 2026?

image.png ANSES habilita la Ayuda Escolar 2026 para titulares de AUH

El monto establecido para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por cada hijo. Este valor se liquida una sola vez al año y no reemplaza a otras prestaciones.

El pago se acredita una vez que ANSES valida correctamente el Certificado Escolar presentado por el titular.

¿Cómo presentar el Certificado Escolar para cobrar la Ayuda Escolar?

El trámite debe realizarse todos los años a través de Mi ANSES. El titular debe generar el formulario desde la plataforma, hacerlo completar por la institución educativa y volver a cargarlo en formato digital.

La validación del documento es condición indispensable para que el beneficio quede habilitado.

¿Qué pasa si no se presenta el certificado antes de la fecha límite?

ANSES informó que el 31 de diciembre del año anterior es la fecha máxima para presentar el Certificado Escolar. No cumplir con ese plazo implica la pérdida del pago de la Ayuda Escolar 2026.

En el caso de titulares de AUH, la falta de acreditación de escolaridad también puede generar inconvenientes administrativos en la continuidad de la prestación.