La Ayuda Escolar 2026 ya está en marcha y ANSES detalló los puntos clave que las familias deben tener en cuenta para acceder al refuerzo anual. El beneficio está directamente vinculado a la AUH y exige cumplir con la acreditación de escolaridad.
La Ayuda Escolar 2026 de ANSES quedó oficialmente habilitada con un monto confirmado, requisitos precisos y una fecha límite que determina el acceso al pago. El trámite impacta en titulares de AUH y asignaciones familiares.
ANSES habilita la Ayuda Escolar 2026 para titulares de AUH
La Ayuda Escolar 2026 ya está en marcha y ANSES detalló los puntos clave que las familias deben tener en cuenta para acceder al refuerzo anual. El beneficio está directamente vinculado a la AUH y exige cumplir con la acreditación de escolaridad.
Se trata de un pago único que busca acompañar el inicio del ciclo lectivo y cubrir gastos educativos básicos. El organismo confirmó el monto por hijo, los grupos alcanzados y el procedimiento obligatorio para habilitar el cobro.
Además, ANSES remarcó una fecha determinante para presentar el Certificado Escolar, sin la cual el pago no se efectiviza, aun cuando se cumplan el resto de las condiciones.
La Ayuda Escolar ANSES 2026 está dirigida a hogares con niños, niñas y adolescentes que asisten a instituciones educativas reconocidas oficialmente.
Pueden cobrarla titulares de AUH y de asignaciones familiares. Para hijos sin discapacidad, el beneficio aplica entre 45 días y 18 años. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad y se contemplan escuelas especiales y centros educativos habilitados.
El monto establecido para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por cada hijo. Este valor se liquida una sola vez al año y no reemplaza a otras prestaciones.
El pago se acredita una vez que ANSES valida correctamente el Certificado Escolar presentado por el titular.
El trámite debe realizarse todos los años a través de Mi ANSES. El titular debe generar el formulario desde la plataforma, hacerlo completar por la institución educativa y volver a cargarlo en formato digital.
La validación del documento es condición indispensable para que el beneficio quede habilitado.
ANSES informó que el 31 de diciembre del año anterior es la fecha máxima para presentar el Certificado Escolar. No cumplir con ese plazo implica la pérdida del pago de la Ayuda Escolar 2026.
En el caso de titulares de AUH, la falta de acreditación de escolaridad también puede generar inconvenientes administrativos en la continuidad de la prestación.