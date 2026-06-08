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ANSES paga más de $722.000 en junio: quiénes acceden al beneficio

<Aunque no cobrarán aguinaldo, determinados titulares de la AUH percibirán uno de los montos más altos del mes gracias al aumento y las prestaciones complementarias.

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ANSES paga más de $722.000 en junio: quiénes acceden al beneficio

ANSES paga más de $722.000 en junio: quiénes acceden al beneficio

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán en junio un aumento del 2,58% confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Gracias a esta actualización y al pago de la Tarjeta Alimentar, algunas familias podrán superar los $700.000 durante este mes.

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Uno de los casos más destacados es el de los hogares que tienen un hijo con discapacidad y otros dos hijos alcanzados por la AUH. Al sumar todas las prestaciones y la asistencia alimentaria, estos beneficiarios percibirán hasta $722.717,14.

Sin embargo, desde ANSES aclararon que, a diferencia de los jubilados y pensionados, los titulares de la AUH no cobrarán aguinaldo en junio.

Qué familias cobrarán $722.717 con AUH y Tarjeta Alimentar

Las familias que tengan a cargo un hijo con discapacidad y otros dos menores beneficiarios de la AUH podrán alcanzar un ingreso total de $722.717,14 durante junio.

El monto surge de la suma de las siguientes prestaciones:

  • AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06
  • AUH por otros dos hijos: $231.888,08
  • Tarjeta Alimentar: $113.299

De esta manera, el total a percibir durante junio será de $722.717,14.

Los pagos se acreditarán automáticamente en la cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.

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Aumento de la AUH de ANSES en junio: oficializan el monto por hijo

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AUH y Tarjeta Alimentar: por qué no cobran aguinaldo

Aunque junio es un mes especial por el pago del medio aguinaldo, este beneficio no alcanza a los titulares de la AUH ni de la Tarjeta Alimentar.

Según explicó ANSES, estas prestaciones forman parte de los programas de asistencia social y no tienen carácter salarial ni previsional. Por ese motivo, no están incluidas dentro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo corresponde únicamente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados alcanzados por la normativa vigente.

Calendario AUH junio 2026: cuándo cobro según la terminación del DNI

ANSES también confirmó las fechas de pago para los titulares de la AUH durante junio. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 8 de junio
  • DNI terminados en 1: 9 de junio
  • DNI terminados en 2: 10 de junio
  • DNI terminados en 3: 11 de junio
  • DNI terminados en 4: 12 de junio
  • DNI terminados en 5: 16 de junio
  • DNI terminados en 6: 17 de junio
  • DNI terminados en 7: 18 de junio
  • DNI terminados en 8: 19 de junio
  • DNI terminados en 9: 22 de junio

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