ANSES paga más de $722.000 en junio: quiénes acceden al beneficio

El monto surge de la suma de las siguientes prestaciones:

AUH por Hijo con Discapacidad: $377.530,06

AUH por otros dos hijos: $231.888,08

Tarjeta Alimentar: $113.299

De esta manera, el total a percibir durante junio será de $722.717,14.

Los pagos se acreditarán automáticamente en la cuenta donde los beneficiarios cobran sus prestaciones, sin necesidad de realizar trámites adicionales ante ANSES.

Anses bono Aumento de la AUH de ANSES en junio: oficializan el monto por hijo

AUH y Tarjeta Alimentar: por qué no cobran aguinaldo

Aunque junio es un mes especial por el pago del medio aguinaldo, este beneficio no alcanza a los titulares de la AUH ni de la Tarjeta Alimentar.

Según explicó ANSES, estas prestaciones forman parte de los programas de asistencia social y no tienen carácter salarial ni previsional. Por ese motivo, no están incluidas dentro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo corresponde únicamente a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados alcanzados por la normativa vigente.

Calendario AUH junio 2026: cuándo cobro según la terminación del DNI

ANSES también confirmó las fechas de pago para los titulares de la AUH durante junio. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: