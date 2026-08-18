ANSES habilitó el cobro de $405.820: cómo saber si te corresponde en agosto 2026

¿Cómo se compone el ingreso total de bolsillo con el bono de $70.000?

A partir de este ciclo operativo, el haber básico regulado de la PUAM se eleva a $335.820,74 netos debido a la actualización por movilidad. A este valor se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Estado otorga de oficio a las escalas inferiores, consolidando el ingreso final en mano de $405.820,74 de bolsillo.

Por disposición de la normativa previsional vigente, el haber base de esta pensión equivale de forma exacta al 80% de una jubilación mínima ordinaria.

¿Qué condiciones y controles patrimoniales exige el Estado?

Para conservar el derecho a percibir la prestación, los beneficiarios deben demostrar una residencia continua en el país de al menos diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad. Asimismo, el beneficio es incompatible con el desempeño de tareas registradas y con el cobro simultáneo de cualquier otra jubilación o plan social.

El Estado nacional realiza cruces sistemáticos de información con las bases de la AFIP. En caso de detectarse bienes o ingresos que excedan los parámetros socioeconómicos fijados por la reglamentación, la liquidación puede pausarse de manera preventiva.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

El cronograma de acreditaciones se ejecuta en paralelo con el de las jubilaciones mínimas de la siguiente manera: