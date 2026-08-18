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ANSES habilitó el cobro de $405.820: cómo saber si te corresponde en agosto 2026

El organismo previsional formalizó las escalas de liquidación para las personas mayores sin aportes completos. Con el haber y el refuerzo extraordinario, se garantiza el piso salarial del sector. Chequeá si te corresponde el cobro.

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ANSES habilitó el cobro de $405.820: cómo saber si te corresponde en agosto 2026

ANSES habilitó el cobro de $405.820: cómo saber si te corresponde en agosto 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó las liquidaciones destinadas a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Tras convalidarse que la inflación oficial se ubicó en el 1,89%, el sistema previsional aplicó esta actualización automática sobre los haberes asistenciales.

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El ajuste mensual se acredita en conjunto con las partidas de soporte económico decretadas por el Poder Ejecutivo, garantizando que el sector pasivo disponga del saldo unificado en la fecha asignada por calendario.

¿Cómo saber si te corresponde cobrar los $405.820?

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ANSES habilitó el cobro de $405.820: cómo saber si te corresponde en agosto 2026

El cobro total de $405.820,74 de bolsillo le corresponde a las personas de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria y se encuentran dadas de alta en este régimen asistencial.

Para corroborar si la prestación se encuentra activa y autorizada para el período en curso, el titular debe ingresar al portal digital Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, donde la solapa "Mis Cobros" precisa la fecha de pago y la sucursal bancaria.

¿Cómo se compone el ingreso total de bolsillo con el bono de $70.000?

A partir de este ciclo operativo, el haber básico regulado de la PUAM se eleva a $335.820,74 netos debido a la actualización por movilidad. A este valor se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Estado otorga de oficio a las escalas inferiores, consolidando el ingreso final en mano de $405.820,74 de bolsillo.

Por disposición de la normativa previsional vigente, el haber base de esta pensión equivale de forma exacta al 80% de una jubilación mínima ordinaria.

¿Qué condiciones y controles patrimoniales exige el Estado?

Para conservar el derecho a percibir la prestación, los beneficiarios deben demostrar una residencia continua en el país de al menos diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad. Asimismo, el beneficio es incompatible con el desempeño de tareas registradas y con el cobro simultáneo de cualquier otra jubilación o plan social.

El Estado nacional realiza cruces sistemáticos de información con las bases de la AFIP. En caso de detectarse bienes o ingresos que excedan los parámetros socioeconómicos fijados por la reglamentación, la liquidación puede pausarse de manera preventiva.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

El cronograma de acreditaciones se ejecuta en paralelo con el de las jubilaciones mínimas de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Formalizó las liquidaciones de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para agosto.
  • Cobro: Se acreditan $405.820,74 para mayores de 65 sin aportes completos, incluyendo un refuerzo.
  • Fechas de cobro: El cronograma se basa en la terminación del DNI y se extiende hasta el 24 de agosto de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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