El Gobierno argentino asistirá a Colombia con un operativo humanitario tras el sismo de 7,4

El contingente tendrá como base de operaciones la ciudad de Quibdó, ubicada en el departamento colombiano de Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto. De acuerdo con el comunicado, se trata de un área de características complejas debido a su aislamiento geográfico, la presencia de selva densa, las intensas precipitaciones y las limitaciones de la infraestructura vial.

Las autoridades destacaron además que Quibdó se encuentra sobre la ribera del río Atrato, una vía de comunicación clave para llegar a numerosas comunidades de la región.

El traslado del equipamiento se realizará mediante un avión Hércules C-130, que transportará una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto de los elementos necesarios para la operación. (Foto: archivo)

Coordinación con las autoridades colombianas

La operación estará a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y se desarrollará bajo la supervisión del Ministerio de Defensa. A su vez, la coordinación con Colombia se realizará a través de los canales diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El Gobierno señaló que será el único contingente militar argentino desplegado en territorio colombiano para tareas de asistencia humanitaria y que concentrará todas las capacidades aportadas por el país para colaborar con la respuesta ante la emergencia.

En cuanto al cronograma previsto, la carga de materiales del Hércules C-130 comenzará a las 16.00 en la I Brigada Aérea de El Palomar. El despegue de la aeronave está programado para las 19.00, mientras que el Embraer RJ-140 partirá a las 23.00 con los efectivos que integrarán la misión.

Equipos de emergencia avanzan con la remoción de escombros y la asistencia a las familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre en Colombia. (Foto: Reuters)

El terremoto que provocó la emergencia

El sismo ocurrió el 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4. El fenómeno causó graves daños en distintas regiones de Colombia y dejó cientos de víctimas.

Hasta el momento, las autoridades reportaron al menos 289 personas fallecidas. Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, los equipos de emergencia avanzan con la remoción de escombros y la asistencia a las familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.