En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Colombia
AYUDA HUMANITARIA

El Gobierno argentino asistirá a Colombia con un operativo humanitario tras el sismo de 7,4

El Gobierno informó que desplegará un contingente de 32 efectivos de las Fuerzas Armadas y enviará equipamiento para la provisión de agua, alimentos y apoyo logístico a las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia.

Banner Seguinos en google DESK
El Gobierno nacional anunció el envío de asistencia humanitaria a Colombia para colaborar con la respuesta a la emergencia generada por el terremoto de 7

El Gobierno nacional anunció el envío de asistencia humanitaria a Colombia para colaborar con la respuesta a la emergencia generada por el terremoto de 7,4. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional anunció el envío de asistencia humanitaria a Colombia para colaborar con la respuesta a la emergencia generada por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a distintas regiones de ese país. La información fue difundida a través de un comunicado oficial en el que se detalló el despliegue de un contingente de las Fuerzas Armadas integrado por 32 efectivos y diversos medios logísticos del Ejército Argentino.

Leé también Terremoto en Colombia: una joven sobrevivió bajo una mesa, pero murieron sus hermanas trillizas y sus padres
Una joven sobrevivió bajo una mesa, pero murieron sus hermanas trillizas y sus padres. (Foto: El Tiempo/Colombia)

Según se informó, la misión contará con capacidad para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo de comunicaciones para hospitales, un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña y 4.000 soluciones alimenticias destinadas a asistir a la población afectada y garantizar el autoabastecimiento del personal argentino.

Las Fuerzas Armadas desplegaron también un importante operativo de ayuda humanitaria en Venezuela. (Foto: Ministerio de Defensa)

Las Fuerzas Armadas desplegaron también un importante operativo de ayuda humanitaria en Venezuela. (Foto: Ministerio de Defensa)

Cómo será el operativo

El traslado del equipamiento se realizará mediante un avión Hércules C-130, que transportará una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto de los elementos necesarios para la operación. En paralelo, un Embraer RJ-140 llevará a los 32 efectivos que participarán de la misión.

Durante la etapa de preparación, el personal seleccionado completó los protocolos sanitarios específicos requeridos para operar en una región tropical. Entre las medidas adoptadas se incluyeron vacunaciones y acciones preventivas frente a enfermedades como la malaria.

El contingente tendrá como base de operaciones la ciudad de Quibdó, ubicada en el departamento colombiano de Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto. De acuerdo con el comunicado, se trata de un área de características complejas debido a su aislamiento geográfico, la presencia de selva densa, las intensas precipitaciones y las limitaciones de la infraestructura vial.

Las autoridades destacaron además que Quibdó se encuentra sobre la ribera del río Atrato, una vía de comunicación clave para llegar a numerosas comunidades de la región.

El traslado del equipamiento se realizará mediante un avión Hércules C-130, que transportará una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto de los elementos necesarios para la operación. (Foto: archivo)

El traslado del equipamiento se realizará mediante un avión Hércules C-130, que transportará una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto de los elementos necesarios para la operación. (Foto: archivo)

Coordinación con las autoridades colombianas

La operación estará a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y se desarrollará bajo la supervisión del Ministerio de Defensa. A su vez, la coordinación con Colombia se realizará a través de los canales diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El Gobierno señaló que será el único contingente militar argentino desplegado en territorio colombiano para tareas de asistencia humanitaria y que concentrará todas las capacidades aportadas por el país para colaborar con la respuesta ante la emergencia.

En cuanto al cronograma previsto, la carga de materiales del Hércules C-130 comenzará a las 16.00 en la I Brigada Aérea de El Palomar. El despegue de la aeronave está programado para las 19.00, mientras que el Embraer RJ-140 partirá a las 23.00 con los efectivos que integrarán la misión.

Equipos de emergencia avanzan con la remoción de escombros y la asistencia a las familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre en Colombia. (Foto: Reuters)

Equipos de emergencia avanzan con la remoción de escombros y la asistencia a las familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre en Colombia. (Foto: Reuters)

El terremoto que provocó la emergencia

El sismo ocurrió el 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4. El fenómeno causó graves daños en distintas regiones de Colombia y dejó cientos de víctimas.

Hasta el momento, las autoridades reportaron al menos 289 personas fallecidas. Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, los equipos de emergencia avanzan con la remoción de escombros y la asistencia a las familias que perdieron sus hogares como consecuencia del desastre.

En pocas palabras

  • Gobierno argentino: Enviará 32 efectivos y equipamiento a Colombia tras sismo de 7,4.
  • Asistencia: Incluye provisión de agua, alimentos y apoyo logístico en zonas afectadas.
  • Operativo: Se realizará con aviones Hércules C-130 y Embraer RJ-140 desde El Palomar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Colombia Ayuda Humanitaria
Notas relacionadas
Terremoto en Colombia: buscan a 143 desaparecidos entre los escombros
El Gobierno prepara una asistencia humanitaria especial para Colombia tras el terremoto
En una reunión en Casa Rosada, Karina Milei se pone al frente de la organización de la visita del papa León XIV

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar