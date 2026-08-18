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ANSES confirmó el cobro del bono de $70.000 para jubilados: cómo saber si te corresponde

El Poder Ejecutivo ratificó la entrega del plus de contención para el sector pasivo. El valor neto que se recibe en mano depende del haber básico registrado en el recibo de sueldo.

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ANSES confirmó el cobro del bono de $70.000 para jubilados: cómo saber si te corresponde

ANSES confirmó el cobro del bono de $70.000 para jubilados: cómo saber si te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la distribución del refuerzo económico extraordinario para los jubilados y pensionados del sistema nacional. El suplemento se acredita junto con los haberes corrientes para apuntalar los ingresos de los adultos mayores frente a la inflación.

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Al mantenerse la suma fija del refuerzo en $70.000 mientras que los haberes recibieron el ajuste del 1,89% por movilidad, el sistema previsional liquida importes diferenciales según el nivel salarial del beneficiario.

¿Cómo saber si te corresponde el bono completo de $70.000 o un monto proporcional?

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ANSES confirmó el cobro del bono de $70.000 para jubilados: cómo saber si te corresponde

La asignación del adicional extraordinario opera de forma automática según el haber mensual que percibe cada titular. Quienes cobran exactamente la jubilación mínima básica de $419.775,93 perciben el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso total garantizado de $489.775,93 netos de bolsillo.

Por su parte, los beneficiarios que perciben un haber básico superior a $419.775,93 pero inferior al techo de $489.775,93 reciben un refuerzo proporcional. El sistema liquida la diferencia exacta para equiparar ese límite; por ejemplo, con un haber de $440.000, el adicional será de $49.775,93. Quienes superan el umbral de referencia perciben únicamente su haber indexado.

¿Por qué el aumento final de quienes cobran el bono resulta menor al 1,89%?

El haber previsional ordinario se incrementó un 1,89% en agosto en línea con el IPC oficial. No obstante, al conservarse congelado el valor nominal del bono en $70.000, la suba porcentual sobre el ingreso global de bolsillo para quienes perciben la mínima resulta inferior a ese coeficiente mensual.

A pesar de este desfasaje técnico en el cálculo acumulado, el piso garantizado de ingresos en mano quedó fijado en $489.775,93 netos.

¿A cuánto asciende la jubilación máxima que paga el organismo?

La actualización por movilidad previsional alcanza a todas las escalas del sistema contributivo. Como resultado de este ajuste, el haber máximo del régimen ordinario nacional se eleva a $2.824.694,49 brutos mensuales.

Los beneficiarios ubicados en este escalón no acceden al bono extraordinario y cobrarán sus liquidaciones durante la última semana del mes.

Fechas de cobro: días de pago de la jubilación mínima con bono en agosto de 2026

Las fechas de depósito bancario para la jubilación mínima se distribuyen de la siguiente forma según la terminación del documento:

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó bono: Jubilados y pensionados recibirán un refuerzo de $70.000 para mitigar la inflación.
  • Montos variables: El bono completo es para quienes cobran la mínima; quienes superan ese haber reciben un monto proporcional.
  • Fechas de cobro: El pago se acredita junto con los haberes de agosto según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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