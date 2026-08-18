ANSES confirmó el cobro del bono de $70.000 para jubilados: cómo saber si te corresponde

¿Por qué el aumento final de quienes cobran el bono resulta menor al 1,89%?

El haber previsional ordinario se incrementó un 1,89% en agosto en línea con el IPC oficial. No obstante, al conservarse congelado el valor nominal del bono en $70.000, la suba porcentual sobre el ingreso global de bolsillo para quienes perciben la mínima resulta inferior a ese coeficiente mensual.

A pesar de este desfasaje técnico en el cálculo acumulado, el piso garantizado de ingresos en mano quedó fijado en $489.775,93 netos.

¿A cuánto asciende la jubilación máxima que paga el organismo?

La actualización por movilidad previsional alcanza a todas las escalas del sistema contributivo. Como resultado de este ajuste, el haber máximo del régimen ordinario nacional se eleva a $2.824.694,49 brutos mensuales.

Los beneficiarios ubicados en este escalón no acceden al bono extraordinario y cobrarán sus liquidaciones durante la última semana del mes.

Fechas de cobro: días de pago de la jubilación mínima con bono en agosto de 2026

Las fechas de depósito bancario para la jubilación mínima se distribuyen de la siguiente forma según la terminación del documento: