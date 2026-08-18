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AUH de ANSES en agosto: quiénes cobran hoy martes 18 tras el feriado

El organismo previsional retoma el cronograma mensual de la Asignación Universal por Hijo tras el fin de semana largo. Los beneficiarios perciben el monto neto mensual con el aumento del 1,89% y la Tarjeta Alimentar.

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AUH de ANSES en agosto: quiénes cobran hoy martes 18 tras el feriado. Imagen ilustrativa hecha con IA.

AUH de ANSES en agosto: quiénes cobran hoy martes 18 tras el feriado. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reactiva este martes las transferencias correspondientes a las asignaciones sociales en todo el país. Tras el receso por el feriado nacional, las liquidaciones de la Asignación Universal por Hijo (AUH) continúan acreditándose en las cuentas bancarias con el ajuste por movilidad mensual.

Leé también AUH de ANSES en agosto 2026: cuáles son las fechas de cobro
AUH de ANSES en agosto: quiénes cobran hoy martes 18 tras el feriado. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Los fondos se depositan de manera directa y unificada con los programas de asistencia alimentaria, lo que permite que las familias dispongan del saldo acumulado desde hoy a través de sus tarjetas de débito.

¿Quiénes cobran la AUH este martes 18 de agosto tras el feriado?

AUH de ANSES en agosto: qui&eacute;nes cobran hoy martes 18 tras el feriado.

AUH de ANSES en agosto: quiénes cobran hoy martes 18 tras el feriado.

Este martes 18 de agosto corresponde el cobro de la Asignación Universal por Hijo a las titulares cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en 5.

El dinero queda acreditado de forma automática en la caja de ahorro y tarjeta de débito habitual, lo que permite realizar extracciones en cajeros automáticos o efectuar pagos directos en comercios sin necesidad de acudir a las sucursales bancarias.

¿Cuánto se cobra en mano por la AUH con el descuento del 20%?

Con la actualización por movilidad del 1,89%, el valor bruto de la AUH se ubica en $150.861,90 por cada menor registrado. El esquema de pago mensual del organismo previsional se divide en dos partes:

  • Cobro directo de bolsillo (80%): la titular percibe $120.689,52 netos por hijo.

  • Retención preventiva (20%): el Estado reserva $30.172,38 mensuales por cada menor, suma acumulada que se libera en una sola cuota tras la presentación de la Libreta de la AUH con las vacunas y el certificado escolar al día.

¿Cómo se complementa la asignación con la Tarjeta Alimentar?

En la misma fecha asignada por DNI se depositan los fondos del programa Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años inclusive:

  • AUH con un hijo: suma $72.250 de Alimentar, alcanzando un total de $192.939,52 netos en mano.

  • AUH con dos hijos: suma $113.299 de Alimentar, alcanzando $354.678,04 netos de bolsillo.

  • AUH con tres o más hijos: suma $149.425 de Alimentar, logrando un ingreso de $511.493,56 netos.

Fechas de cobro: cómo sigue el calendario de la AUH en agosto de 2026

El cronograma de acreditaciones bancarias continuará durante las próximas jornadas según la terminación del documento:

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES reanuda: Pagos de la Asignación Universal por Hijo con aumento y Tarjeta Alimentar tras el fin de semana largo.
  • Cobro del 18 de agosto: Titulares con DNI terminado en 5 reciben el monto neto actualizado y el refuerzo alimentario.
  • Montos y compatibilidad: Se detallan los valores netos por hijo y los montos combinados con la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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