AUH de ANSES en agosto: quiénes cobran hoy martes 18 tras el feriado.

¿Cuánto se cobra en mano por la AUH con el descuento del 20%?

Con la actualización por movilidad del 1,89%, el valor bruto de la AUH se ubica en $150.861,90 por cada menor registrado. El esquema de pago mensual del organismo previsional se divide en dos partes:

Cobro directo de bolsillo (80%): la titular percibe $120.689,52 netos por hijo.

Retención preventiva (20%): el Estado reserva $30.172,38 mensuales por cada menor, suma acumulada que se libera en una sola cuota tras la presentación de la Libreta de la AUH con las vacunas y el certificado escolar al día.

¿Cómo se complementa la asignación con la Tarjeta Alimentar?

En la misma fecha asignada por DNI se depositan los fondos del programa Tarjeta Alimentar para familias con menores de hasta 14 años inclusive:

AUH con un hijo: suma $72.250 de Alimentar, alcanzando un total de $192.939,52 netos en mano.

AUH con dos hijos: suma $113.299 de Alimentar, alcanzando $354.678,04 netos de bolsillo.

AUH con tres o más hijos: suma $149.425 de Alimentar, logrando un ingreso de $511.493,56 netos.

Fechas de cobro: cómo sigue el calendario de la AUH en agosto de 2026

El cronograma de acreditaciones bancarias continuará durante las próximas jornadas según la terminación del documento: