La ex pareja de Fernando Cerimedo habló desde el hospital y lanzó una grave acusación tras el ataque

La mujer aseguró además que, después de ese episodio, decidió contactar a otra persona para contarle lo que había ocurrido y mostrarle las pruebas de la presunta agresión. “Cerimedo mantuvo una relación conmigo hasta que descubrí todo. Por eso él me golpeó y yo contacté a una persona para mostrarle la tentativa de homicidio, porque me ahorcó”, expresó.

Beller Delgado también acusó a personas vinculadas al gobierno boliviano de haber intervenido para ocultar aquel episodio. “Esta persona mandó periodistas, policías, todo. El asesor Mauricio y otros operadores del gobierno se encargaron de tapar ese hecho”, sostuvo.

Cerimedo y la presunta corrupción

En otro pasaje de la nota, Beller se refirió a una presunta corrupción de las autoridades: “Mandé fotos de las cajas llenas de billetes que tenía Cerimedo, de los hechos de corrupción. El resto del dinero lo tiene su testaferro, que vive en el mismo edificio de La Paz. Pero cuando fue la fiscalía taparon todo, no quedó ningún rastro”.

Beller recibió tres impactos de bala y se encuentra internada. (Foto: captura)

“Me pidieron que negara todo. En ese momento, Fernando me dijo que se iba a suicidar si yo lo mandaba a la cárcel. Ante ese chantaje no abrí la puerta”, señaló. Según su relato, esto sucedió hace algunos meses.

De hecho, afirmó que el asesor político ejerció violencia: “Me hicieron atender con el médico personal del Presidente porque tenía marcas en el cuello, no podía tragar”.

Nadia Beller Delgado reveló que está embarazada

En otro tramo de la entrevista, la abogada realizó una revelación que agregó un nuevo elemento al caso: aseguró que está embarazada de cuatro semanas. “Estoy embarazada hace cuatro semanas y Cerimedo sabía de ello, de hecho me acompañó a la ecografía”, afirmó desde el centro médico donde continúa internada tras recibir cuatro disparos.

Fernando Cerimedo y Nadia Beller.

Mientras avanza la investigación para determinar quiénes fueron los responsables del ataque y cuál fue el móvil, las declaraciones de Beller Delgado incorporaron nuevas acusaciones al caso. Sus afirmaciones deberán ser corroboradas por los investigadores y contrastadas con el resto de las pruebas reunidas en la causa.