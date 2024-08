ATENCION ANSES: ¿Habrá bono para los jubilados en septiembre 2024?

El incremento para los jubilados y pensionados es del 4%. Si se hace el cálculo en base a lo que cobraron en agosto, ósea $225.454,42, los jubilados pasarían a cobrar $234.472,59 en septiembre. Es decir, $9.000 más aproximadamente.

El presidente Javier Milei sostuvo que la entrega de un nuevo refuerzo para jubilados y pensionados será llevado a cabo "sólo en función de cómo vienen los números fiscales", antes de que se entregue el bono en agosto.

"Depende de los números fiscales. Nosotros no vamos a engañar a la gente. No vamos a mentir dándole cosas que no hay y después eso terminaba siendo emisión monetaria con un efecto agregado mucho peor", insistió el jefe de Estado.

anses credito .jpg Los jubilados esperan el bono. (Foto: archivo)

Se estima un bono de 70 mil pesos

Aunque aún no está confirmado, se espera una nueva entrega del bono de $70.000, para que los jubilados no cobren menos que el mes anterior.

En el caso de que se entregue este refuerzo de $70.000, los jubilados cobrarán $304.472,59 en septiembre.