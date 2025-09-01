ANSES lanza un programa de descuentos para jubilados: cómo pagar menos en supermercados

De esta forma, el beneficio no se limita solo a los jubilados, sino que alcanza a millones de familias que dependen de los programas de la seguridad social.

Cómo funcionan los descuentos

Los reintegros de Beneficios ANSES tienen algunas características clave:

Descuento automático: al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación, el reintegro se acredita en los días posteriores.

Monto máximo: cada beneficiario podrá acceder a un tope de devolución mensual que, según ANSES, rondará los $18.000 por persona .

Días especiales: además de las promociones permanentes, habrá jornadas específicas con mayores descuentos, en coordinación con el Banco Nación.

Cobertura nacional: el programa incluirá cadenas de alcance federal y también comercios barriales adheridos.

Supermercados y comercios adheridos

Entre las principales cadenas que participarán de Beneficios ANSES, se destacan:

Carrefour

Coto

Jumbo

Vea

Día%

La Anónima

Supermercados mayoristas como Makro y Yaguar

Además, ANSES adelantó que habrá acuerdos con carnicerías, panaderías, farmacias y negocios de barrio, con el fin de que el beneficio llegue también a localidades del interior del país.

beneficios-anses-2024jpg

Cómo saber si el comercio está adherido

Los beneficiarios podrán consultar los locales adheridos de dos maneras:

Desde la web oficial de ANSES , que tendrá un buscador por provincia y ciudad.

Cartelería en los comercios, con la identificación de “Beneficios ANSES” en la caja.

Ejemplos de ahorro con Beneficios ANSES

Para dimensionar el impacto en el bolsillo, ANSES difundió ejemplos prácticos:

Compra en supermercado de $50.000: el jubilado recibirá un reintegro de $10.000 (20%).

Compra en farmacia de $20.000: la devolución será de $4.000.

Compra en carnicería de $15.000: se acreditarán $3.000 de reintegro.

Estos descuentos se acumulan cada mes hasta alcanzar el tope máximo de devolución establecido.

Beneficios adicionales con el Banco Nación

El programa se complementa con las promociones del Banco Nación, que ofrecerá:

Reintegros especiales del 30% en días seleccionados.

Descuentos exclusivos para jubilados que usan BNA+ , la app del banco.

Bonificaciones en compras con tarjeta de débito y crédito, en rubros como indumentaria, tecnología y turismo.

Cómo acceder paso a paso

Para activar los Beneficios ANSES, no es necesario hacer un trámite adicional:

Cobrar la prestación en una cuenta bancaria habilitada.

Usar la tarjeta de débito asociada a esa cuenta al momento de pagar la compra.

Conservar el ticket de compra para verificar el reintegro en el resumen.

El dinero se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria en los días posteriores.

El impacto en el bolsillo de los jubilados

La medida llega en un contexto donde los jubilados y pensionados de ANSES cobran haberes ajustados mensualmente por la movilidad previsional, que en septiembre otorgó un aumento del 1,9%.

Además, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, que se paga junto al haber para reforzar los ingresos de quienes perciben la mínima.

Con los Beneficios ANSES, los jubilados podrán sumar un ahorro adicional de hasta $18.000 mensuales, lo que equivale a casi un cuarto del bono extra vigente.