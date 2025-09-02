En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Aumento
Previsional

ANSES paga $390.277 en septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó aumentos para los jubilados y pensionados gracias al aumento por movilidad.

Septiembre arrancó con buenas noticias para jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones sociales: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo calendario de pagos, que se pondrá en marcha desde el lunes 8 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 26.

AUH con sorpresa en septiembre: $589.000 ocultos de ANSES que se activan en un click

El esquema llega con dos claves centrales: el aumento del 1,9% en los haberes y la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que se deposita de forma automática junto con las jubilaciones y pensiones más bajas.

Aumento y bono: así queda el haber mínimo en septiembre

De acuerdo al Decreto 274/24, que establece la actualización mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), en septiembre se aplicó un ajuste del 1,9%.

Esto lleva el haber mínimo de $314.277,17 en agosto a $320.277,17 en septiembre. Sin embargo, el Gobierno decidió mantener el refuerzo de $70.000 que complementa los ingresos más bajos.

De esta forma, quienes cobren la mínima alcanzarán un ingreso total de $390.277,17.

Quiénes reciben el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo económico será depositado sin necesidad de trámites adicionales, directamente en la misma fecha y cuenta bancaria que la jubilación o pensión.

Lo percibirán:

  • Jubilados y pensionados que cobren hasta $320.277,17 : reciben el bono completo de $70.000.

  • Jubilados y pensionados que cobren entre $320.277,18 y $390.277,16 : acceden a un bono proporcional, de modo que su haber final no supere los $390.277,17.

  • Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.

  • Pensiones graciables.

Este refuerzo busca amortiguar el impacto de la inflación en los ingresos de los sectores más vulnerables, que representan a más del 60% de los jubilados y pensionados del país.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre 2025

Con el aumento y el refuerzo, los haberes quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $320.277,17.

  • Jubilación mínima + bono: $390.277,17.

  • PUAM: $256.221,74.

  • Pensiones no contributivas: $224.194,02 (más el bono, total de $294.194,02).

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sube desde $2.114.977,60 en agosto).

Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

AUH y SUAF septiembre 2025: con aumento y beneficios extra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subió un 1,9% y en septiembre alcanza los $113.250 brutos por hijo. Como cada mes, ANSES abona el 80% en forma directa ($90.600 aprox.) y retiene el 20% restante ($22.650).

Ese dinero retenido se puede reclamar al presentar la Libreta AUH, trámite obligatorio que acredita escolaridad y controles de salud.

Fechas de pago AUH septiembre 2025:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

En paralelo, los trabajadores registrados con hijos que perciben la Asignación Familiar (SUAF) cobrarán entre el 8 y el 19 de septiembre, según terminación de DNI.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en septiembre

El beneficio que administra el Ministerio de Capital Humano se mantiene sin cambios este mes y otorga los siguientes montos:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Al combinarse con la AUH, una familia con dos hijos recibirá en septiembre más de $263.000, sumando asignación y Tarjeta Alimentar.

Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

  • Asignación por Embarazo: pagos del 10 al 23 de septiembre.

  • Asignación por Prenatal y Maternidad: pagos del 10 al 16 de septiembre.

Ambas se abonan en las cuentas bancarias habituales, según terminación de DNI.

