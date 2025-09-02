ANSES paga $390.277 en septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono extra

De esta forma, quienes cobren la mínima alcanzarán un ingreso total de $390.277,17.

Quiénes reciben el bono de $70.000 en septiembre

El refuerzo económico será depositado sin necesidad de trámites adicionales, directamente en la misma fecha y cuenta bancaria que la jubilación o pensión.

Lo percibirán:

Jubilados y pensionados que cobren hasta $320.277,17 : reciben el bono completo de $70.000.

Jubilados y pensionados que cobren entre $320.277,18 y $390.277,16 : acceden a un bono proporcional, de modo que su haber final no supere los $390.277,17.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Pensiones no contributivas por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más .

Pensiones graciables.

Este refuerzo busca amortiguar el impacto de la inflación en los ingresos de los sectores más vulnerables, que representan a más del 60% de los jubilados y pensionados del país.

Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre 2025

Con el aumento y el refuerzo, los haberes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $320.277,17.

Jubilación mínima + bono : $390.277,17.

PUAM : $256.221,74.

Pensiones no contributivas : $224.194,02 (más el bono, total de $294.194,02).

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sube desde $2.114.977,60 en agosto).

Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

AUH y SUAF septiembre 2025: con aumento y beneficios extra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) subió un 1,9% y en septiembre alcanza los $113.250 brutos por hijo. Como cada mes, ANSES abona el 80% en forma directa ($90.600 aprox.) y retiene el 20% restante ($22.650).

Ese dinero retenido se puede reclamar al presentar la Libreta AUH, trámite obligatorio que acredita escolaridad y controles de salud.

Fechas de pago AUH septiembre 2025:

DNI terminados en 0 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7 : viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8 : lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

En paralelo, los trabajadores registrados con hijos que perciben la Asignación Familiar (SUAF) cobrarán entre el 8 y el 19 de septiembre, según terminación de DNI.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en septiembre

El beneficio que administra el Ministerio de Capital Humano se mantiene sin cambios este mes y otorga los siguientes montos:

1 hijo : $52.250

2 hijos : $81.936

3 o más hijos: $108.062

Al combinarse con la AUH, una familia con dos hijos recibirá en septiembre más de $263.000, sumando asignación y Tarjeta Alimentar.

Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad

Asignación por Embarazo : pagos del 10 al 23 de septiembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad: pagos del 10 al 16 de septiembre.

Ambas se abonan en las cuentas bancarias habituales, según terminación de DNI.