AUH con sorpresa en septiembre: los $589.000 ocultos de ANSES que se activan en un click

Por ejemplo:

En julio 2025 , la AUH tuvo un valor bruto de $111.140 por hijo .

ANSES pagó el 80% en mano ($88.912) y retuvo $22.228 .

Al presentar la Libreta 2024, las familias reciben de una sola vez todo lo acumulado durante el año pasado.

Este pago adicional es uno de los más esperados por las familias beneficiarias, ya que se trata de un bono único que se acredita automáticamente en la cuenta bancaria de la AUH.

ANSES_beneficio

¿Cuánto se cobra con la Libreta AUH 2024?

El monto varía según la cantidad de meses en que cada familia haya cobrado la AUH durante 2024 y la cantidad de hijos que tenga.

En números aproximados:

1 hijo : hasta $165.000 extra .

2 hijos : hasta $330.000 extra .

3 hijos: hasta $495.000 extra.

En el caso de la AUH por Discapacidad, los montos retenidos son aún mayores. En julio 2025, el valor bruto fue de $358.545, con una retención mensual de $71.709. Eso implica que la devolución anual puede superar el millón de pesos por hijo.

¿Quiénes deben presentar la Libreta AUH?

La presentación es obligatoria para todos los titulares de AUH con hijos de hasta 18 años.

Quedan exceptuados:

AUH por discapacidad : en estos casos, solo se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Familias con AUE (Asignación por Embarazo): no deben presentar la Libreta, ya que se trata de un beneficio de carácter temporal.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024 paso a paso

ANSES habilitó dos modalidades para que los beneficiarios puedan cumplir con el trámite:

Opción 1: Online desde Mi ANSES

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Libreta AUH” .

Completar el formulario digital con la información solicitada.

Cargar la constancia escolar y sanitaria en formato PDF o foto clara.

Confirmar el envío.

Opción 2: Presencial en oficinas de ANSES

Descargar el formulario PS 1.47 Libreta AUH desde la web oficial de ANSES.

Llevarlo al centro de salud y a la escuela para que lo completen y lo firmen.

Solicitar un turno en la página de ANSES o acercarse a una oficina sin turno en el caso de operativos móviles.

Presentar el formulario en ventanilla.

En ambos casos, una vez presentado el formulario, ANSES procesa la información y liquida el 20% retenido en un plazo de 60 a 90 días hábiles.

image.png Presentar la Libreta AUH antes de marzo es clave para recibir el beneficio adicional acumulado de 2024. Foto: Internet.

Plazo límite para presentar la Libreta AUH 2024

El plazo para presentar la Libreta AUH correspondiente al año 2024 estará habilitado durante todo el 2025. Sin embargo, ANSES recomienda no esperar hasta el final del año, ya que:

Sin la Libreta presentada, la AUH puede suspenderse .

Cuanto antes se presente, antes se cobra el extra acumulado.

En septiembre, el organismo reiteró el llamado a cumplir con el trámite, ya que miles de familias todavía no lo hicieron y están perdiendo la posibilidad de acceder a un plus de más de $160.000 por hijo.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con todos los beneficios

La AUH no se paga sola: se complementa con otros beneficios que refuerzan el ingreso de las familias. En septiembre 2025, los montos son los siguientes:

AUH mensual : $111.140 (se cobra el 80% = $88.912).

Tarjeta Alimentar : $52.250 (1 hijo). $81.936 (2 hijos). $108.062 (3 o más hijos).

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días : $42.162 (para hijos de hasta 3 años).

Libreta AUH 2024: hasta $165.000 extra por hijo, por única vez.

De esta manera, una familia con 2 hijos menores de 17 años puede llegar a cobrar en septiembre:

$177.824 de AUH (80% de 2 asignaciones).

$81.936 de Tarjeta Alimentar.

Hasta $330.000 extra por la Libreta AUH 2024.

En total, más de $589.000 en el mes, sumando pagos fijos y extraordinarios.