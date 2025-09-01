En vivo Radio La Red
ANSES: con cambios en los haberes de los jubilados, cuánto se cobrará en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer el calendario de pagos para el mes que comienza este lunes, con modificaciones en los montos.

Cuánto cobrarán en septiembre los jubilados de ANSES (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que desde septiembre entrará en vigencia una actualización en los haberes previsionales. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 298/2025, establece un aumento del 1,9% para todas las prestaciones y la entrega de un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

AUH con sorpresa en septiembre: los $589.000 ocultos de ANSES que se activan en un click
Según lo detallado en la normativa, el haber mínimo garantizado para este mes será de $320.277,17, que, sumado al bono, llevará el ingreso total a $390.277,17 para los jubilados de la mínima.

ANSES: los nuevos montos desde septiembre

El incremento alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de programas especiales de ANSES. Así quedarán los montos actualizados:

  • Jubilación mínima: $320.277,17 + bono de $70.000 = $390.277,17

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74 + bono = $326.221,74

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $224.194,02 + bono = $294.194,02

  • PNC madre de siete hijos: $320.277,17 + bono = $390.277,17

  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

Estos valores entrarán en vigencia en septiembre y se acreditarán de acuerdo al calendario oficial de pagos.

Jubilados: quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario se otorgará a:

  • Jubilados y pensionados del SIPA.

  • Beneficiarios de la PUAM.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez o madre de siete hijos.

El requisito principal para acceder al bono completo será percibir un haber igual o inferior a la jubilación mínima. Quienes cobren más que la mínima, pero menos de $390.277,17, recibirán un monto proporcional, de manera que su ingreso final llegue hasta esa cifra.

El Gobierno también anunció que depositará $400.000 en las cuentas bancarias de todas las personas y familias que cumplan con un requisito específico. La medida apunta a reforzar ingresos en los sectores de mayor vulnerabilidad. Aunque el detalle sobre la condición exacta para acceder a este beneficio todavía genera expectativa, se adelantó que estará relacionado con el nivel de ingresos y la composición familiar.

Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025

La ANSES confirmó las fechas en las que se acreditarán los haberes y bonos correspondientes. El cronograma está dividido según el monto percibido y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

