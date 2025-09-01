ANSES: con cambios en los haberes de los jubilados, cuánto se cobrará en septiembre

Estos valores entrarán en vigencia en septiembre y se acreditarán de acuerdo al calendario oficial de pagos.

Jubilados: quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario se otorgará a:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Beneficiarios de la PUAM.

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez o madre de siete hijos.

El requisito principal para acceder al bono completo será percibir un haber igual o inferior a la jubilación mínima. Quienes cobren más que la mínima, pero menos de $390.277,17, recibirán un monto proporcional, de manera que su ingreso final llegue hasta esa cifra.

El Gobierno también anunció que depositará $400.000 en las cuentas bancarias de todas las personas y familias que cumplan con un requisito específico. La medida apunta a reforzar ingresos en los sectores de mayor vulnerabilidad. Aunque el detalle sobre la condición exacta para acceder a este beneficio todavía genera expectativa, se adelantó que estará relacionado con el nivel de ingresos y la composición familiar.

Calendario de pagos de ANSES septiembre 2025

La ANSES confirmó las fechas en las que se acreditarán los haberes y bonos correspondientes. El cronograma está dividido según el monto percibido y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):