ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 y reveló QUIÉN NO COBRARÁ este mes

AUH: $115.066

AUH con discapacidad: $374.744

SUAF primer tramo: $57.492

SUAF hijo con discapacidad: $187.195

AUE: $115.066

En todos los casos, ANSES aplica una retención del 20% mensual que se libera al presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad. Ese pago retenido se acredita de forma anual y funciona como un refuerzo económico adicional.

¿Quiénes no podrán cobrar AUH en septiembre 2025?

La ANSES detalló que quedarán excluidos en septiembre quienes:

Superen el límite de ingresos de dos salarios mínimos por grupo familiar.

No presenten en término la Libreta AUH.

Sean trabajadores registrados o monotributistas (salvo monotributo social y casas particulares).

No acrediten residencia legal mínima de dos años en el país (extranjeros).

Declaren a los hijos en otro grupo familiar o los que ya superen los 18 años sin discapacidad.

El organismo cruza datos periódicamente con AFIP, Migraciones y otros entes estatales para verificar el cumplimiento de requisitos.

¿Cómo queda el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre 2025?

El calendario oficial confirmado por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Este mes, al no haber feriados, los pagos se realizarán de manera continua y sin interrupciones.