En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 y reveló QUIÉN NO COBRARÁ este mes

ANSES confirmó cambios que impactan directamente en la AUH durante septiembre 2025. Con aumentos, adelanto de pagos y requisitos actualizados, el organismo dio a conocer las claves que definen quién cobra y quién queda afuera este mes.

ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 y reveló QUIÉN NO COBRARÁ este mes

ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 y reveló QUIÉN NO COBRARÁ este mes

La ANSES y la AUH estarán en el centro de la atención en septiembre 2025. El organismo anunció un incremento del 1,9% en las asignaciones y un calendario de pagos que se adelanta respecto de meses anteriores. Estos cambios se suman a los beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar, que continúa vigente.

Leé también ANSES paga $390.277 en septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono extra
ANSES paga $390.277 en septiembre: quiénes reciben el aumento y el bono extra

El impacto será directo para millones de familias que dependen de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los nuevos montos y el adelanto en las fechas buscan garantizar un acceso más rápido a los haberes y a los refuerzos alimentarios.

Sin embargo, no todos podrán cobrar en septiembre. ANSES recordó que el beneficio se mantiene únicamente para quienes cumplen con los requisitos de ingresos, documentación y presentación de la Libreta AUH. En caso contrario, el organismo puede retener el pago o suspender el beneficio.

¿Cuánto paga ANSES por AUH y SUAF en septiembre 2025?

auh anses familia bebé
ANSES adelant&oacute; pagos AUH septiembre 2025 y revel&oacute; QUI&Eacute;N NO COBRAR&Aacute; este mes

ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 y reveló QUIÉN NO COBRARÁ este mes

Con el aumento de septiembre, los montos de ANSES quedaron de la siguiente manera:

  • AUH: $115.066

  • AUH con discapacidad: $374.744

  • SUAF primer tramo: $57.492

  • SUAF hijo con discapacidad: $187.195

  • AUE: $115.066

En todos los casos, ANSES aplica una retención del 20% mensual que se libera al presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad. Ese pago retenido se acredita de forma anual y funciona como un refuerzo económico adicional.

¿Quiénes no podrán cobrar AUH en septiembre 2025?

La ANSES detalló que quedarán excluidos en septiembre quienes:

  • Superen el límite de ingresos de dos salarios mínimos por grupo familiar.

  • No presenten en término la Libreta AUH.

  • Sean trabajadores registrados o monotributistas (salvo monotributo social y casas particulares).

  • No acrediten residencia legal mínima de dos años en el país (extranjeros).

  • Declaren a los hijos en otro grupo familiar o los que ya superen los 18 años sin discapacidad.

El organismo cruza datos periódicamente con AFIP, Migraciones y otros entes estatales para verificar el cumplimiento de requisitos.

¿Cómo queda el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre 2025?

El calendario oficial confirmado por ANSES es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Este mes, al no haber feriados, los pagos se realizarán de manera continua y sin interrupciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Septiembre
Notas relacionadas
ANSES confirmó CAMBIOS en la AUH: cómo sabés si la podés SEGUIR COBRANDO
Con bono, aumento y cambios de calendario: así quedaron las jubilaciones, pensiones y AUH en septiembre 2025
ANSES lanza un programa de descuentos para jubilados: cómo pagar menos en supermercados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar