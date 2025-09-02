ANSES adelantó pagos AUH septiembre 2025 y reveló QUIÉN NO COBRARÁ este mes

-
AUH: $115.066
AUH con discapacidad: $374.744
SUAF primer tramo: $57.492
SUAF hijo con discapacidad: $187.195
AUE: $115.066
En todos los casos, ANSES aplica una retención del 20% mensual que se libera al presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad. Ese pago retenido se acredita de forma anual y funciona como un refuerzo económico adicional.
¿Quiénes no podrán cobrar AUH en septiembre 2025?
La ANSES detalló que quedarán excluidos en septiembre quienes:
Superen el límite de ingresos de dos salarios mínimos por grupo familiar.
No presenten en término la Libreta AUH.
Sean trabajadores registrados o monotributistas (salvo monotributo social y casas particulares).
No acrediten residencia legal mínima de dos años en el país (extranjeros).
Declaren a los hijos en otro grupo familiar o los que ya superen los 18 años sin discapacidad.
El organismo cruza datos periódicamente con AFIP, Migraciones y otros entes estatales para verificar el cumplimiento de requisitos.
¿Cómo queda el calendario de pagos AUH y SUAF en septiembre 2025?
El calendario oficial confirmado por ANSES es el siguiente:
DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Este mes, al no haber feriados, los pagos se realizarán de manera continua y sin interrupciones.