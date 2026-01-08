ANSES: luego del aumento para jubilados, ¿hay un incremento para la AUH en enero?

AUH_ANSES

AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se llega a cobrar más de $635.000

El ingreso mensual superior a los $635.000 corresponde a un grupo familiar compuesto por tres hijos, uno de ellos con discapacidad, todos alcanzados por la AUH.

El cálculo se realiza de la siguiente manera:

Por el hijo con discapacidad, el titular cobra en enero $326.964 correspondientes al 80% del beneficio.

Por los dos hijos menores de edad, el pago mensual es de $100.414,40 por cada uno, lo que suma $200.828,80.

De esta manera, el total de AUH cobrado en el mes alcanza los $527.792,80.

A ese monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos tiene un valor de $108.062.

El resultado final es un ingreso mensual total de $635.854,80, sin contar las retenciones acumuladas que se pagan más adelante con la Libreta AUH.

AUH: calendario de cobro enero 2026

Los pagos de la AUH y de las asignaciones familiares se realizan según el cronograma habitual del organismo previsional, establecido por terminación de DNI.

ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Las fechas de cobro son: