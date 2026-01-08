ANSES: luego del aumento para jubilados, ¿hay un incremento para la AUH en enero?
Con el comienzo del 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el desembolso de los haberes. Qué pasa con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Qué pasará con los beneficiarios de la AUHA de ANSES en enero (Foto: archivo).
El arranque de enero trajo consigo una nueva actualización de haberes para jubilados y pensionados, en el marco del esquema de movilidad que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A partir de este ajuste, volvió a surgir una consulta recurrente entre los beneficiarios de programas sociales: si la suba también alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La respuesta es afirmativa. El ajuste aplicado a los haberes previsionales también se traslada a la Asignación Universal por Hijo. Con la actualización de enero, la AUH se elevó a $125.518 por menor, mientras que la asignación por hijo con discapacidad pasó a $408.705. Estos valores se liquidan automáticamente y se pagan conforme al cronograma habitual de ANSES.
Cómo se aplica la suba de enero para la AUH
El incremento del 2,47% surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, difundido por el INDEC. La actualización se acredita sin necesidad de realizar trámites adicionales. Como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del monto de la AUH, que luego se abona de manera acumulada una vez presentada la Libreta de controles sanitarios y educativos.
Además de la AUH, ANSES también ajustó las asignaciones familiares del SUAF. En enero, la Asignación Familiar por Hijo alcanzó los $62.765 para el primer tramo de ingresos. Al igual que en el resto de las prestaciones, el aumento responde a la movilidad mensual, aunque en este caso no contempla bonos ni refuerzos adicionales.
AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se llega a cobrar más de $635.000
El ingreso mensual superior a los $635.000 corresponde a un grupo familiar compuesto por tres hijos, uno de ellos con discapacidad, todos alcanzados por la AUH.
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
Por el hijo con discapacidad, el titular cobra en enero $326.964 correspondientes al 80% del beneficio.
Por los dos hijos menores de edad, el pago mensual es de $100.414,40 por cada uno, lo que suma $200.828,80.
De esta manera, el total de AUH cobrado en el mes alcanza los $527.792,80.
A ese monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que para familias con tres o más hijos tiene un valor de $108.062.
El resultado final es un ingreso mensual total de $635.854,80, sin contar las retenciones acumuladas que se pagan más adelante con la Libreta AUH.
AUH: calendario de cobro enero 2026
Los pagos de la AUH y de las asignaciones familiares se realizan según el cronograma habitual del organismo previsional, establecido por terminación de DNI.
ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.