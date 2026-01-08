ANSES: calendario completo de pagos para enero de 2026

-
DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
AUH y Asignación Familiar por Hijo: montos y fechas
Durante enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $125.529,58 por hijo, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.697,46.
Como es habitual, ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
Las fechas de cobro son:
-
DNI terminados en 0: 9 de enero
-
DNI terminados en 1: 12 de enero
-
DNI terminados en 2: 13 de enero
-
DNI terminados en 3: 14 de enero
-
DNI terminados en 4: 15 de enero
-
DNI terminados en 5: 16 de enero
-
DNI terminados en 6: 19 de enero
-
DNI terminados en 7: 20 de enero
-
DNI terminados en 8: 21 de enero
-
DNI terminados en 9: 22 de enero
Estas fechas también aplican para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).
Asignación por Embarazo (AUE)
En enero, la Asignación por Embarazo tiene un monto de $118.454,32 y se paga según el siguiente cronograma:
-
DNI terminados en 0: 12 de enero
-
DNI terminados en 1: 13 de enero
-
DNI terminados en 2: 14 de enero
-
DNI terminados en 3: 15 de enero
-
DNI terminados en 4: 16 de enero
-
DNI terminados en 5: 19 de enero
-
DNI terminados en 6: 20 de enero
-
DNI terminados en 7: 21 de enero
-
DNI terminados en 8: 22 de enero
-
DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
-
DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
Pensiones No Contributivas (PNC)
-
DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Prestación por Desempleo
-
DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
-
DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
-
DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
-
DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
-
DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero