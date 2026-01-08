ANSES: calendario completo de pagos para enero de 2026

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

AUH y Asignación Familiar por Hijo: montos y fechas

Durante enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $125.529,58 por hijo, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.697,46.

Como es habitual, ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Las fechas de cobro son:

DNI terminados en 0 : 9 de enero

DNI terminados en 1 : 12 de enero

DNI terminados en 2 : 13 de enero

DNI terminados en 3 : 14 de enero

DNI terminados en 4 : 15 de enero

DNI terminados en 5 : 16 de enero

DNI terminados en 6 : 19 de enero

DNI terminados en 7 : 20 de enero

DNI terminados en 8 : 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Estas fechas también aplican para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Asignación por Embarazo (AUE)

En enero, la Asignación por Embarazo tiene un monto de $118.454,32 y se paga según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 : 12 de enero

DNI terminados en 1 : 13 de enero

DNI terminados en 2 : 14 de enero

DNI terminados en 3 : 15 de enero

DNI terminados en 4 : 16 de enero

DNI terminados en 5 : 19 de enero

DNI terminados en 6 : 20 de enero

DNI terminados en 7 : 21 de enero

DNI terminados en 8 : 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3 : 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5 : 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7 : 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo