Previsional
ANSES
Calendario
Previsional

ANSES: calendario completo de pagos para enero de 2026

ANSES ya puso fecha y montos: enero 2026 llega con aumentos, pagos escalonados por DNI y un combo de asignaciones que puede superar los $200.000 por hijo. Jubilados, AUH, AUE, PNC y Tarjeta Alimentar ya tienen calendario confirmado y hay días clave que no conviene pasar por alto.

ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma completo de pagos correspondiente a enero de 2026 para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Los haberes del primer mes del año se liquidan con el aumento automático por movilidad, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre, dos meses atrás.

Mini bono de ANSES: los grupos que van a cobrar $50.000 adicionales este mes

El calendario se organiza, como es habitual, según la terminación del DNI y contempla tanto prestaciones previsionales como asignaciones familiares y sociales.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo cobran en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Calendario_ANSES

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el cronograma es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

AUH y Asignación Familiar por Hijo: montos y fechas

Durante enero de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza los $125.529,58 por hijo, mientras que la AUH por Discapacidad asciende a $408.697,46.

Como es habitual, ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Las fechas de cobro son:

  • DNI terminados en 0: 9 de enero

  • DNI terminados en 1: 12 de enero

  • DNI terminados en 2: 13 de enero

  • DNI terminados en 3: 14 de enero

  • DNI terminados en 4: 15 de enero

  • DNI terminados en 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6: 19 de enero

  • DNI terminados en 7: 20 de enero

  • DNI terminados en 8: 21 de enero

  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Estas fechas también aplican para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Asignación por Embarazo (AUE)

En enero, la Asignación por Embarazo tiene un monto de $118.454,32 y se paga según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: 12 de enero

  • DNI terminados en 1: 13 de enero

  • DNI terminados en 2: 14 de enero

  • DNI terminados en 3: 15 de enero

  • DNI terminados en 4: 16 de enero

  • DNI terminados en 5: 19 de enero

  • DNI terminados en 6: 20 de enero

  • DNI terminados en 7: 21 de enero

  • DNI terminados en 8: 22 de enero

  • DNI terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 14 de enero al 12 de febrero

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 12 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Más sobre Previsional

