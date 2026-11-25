Existen condiciones especiales para grupos prioritarios como jóvenes a cargo de hogares monoparentales, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, personas trans, refugiadas y afrodescendientes, quienes no tienen límite de edad máximo para acceder a la beca, siempre que acrediten los requisitos correspondientes.

Cómo inscribirse a la beca de ANSES

El trámite de inscripción se realiza de forma online a través de la plataforma oficial de Becas Progresar, accediendo con la cuenta de Mi Argentina. Es necesario estar previamente inscripto en un curso de formación profesional habilitado y tener los datos personales actualizados. Una vez enviada la solicitud, se puede consultar el estado de la postulación, la cual pasa por una verificación de ingresos por parte de ANSES y la acreditación de datos académicos por parte de la institución educativa.