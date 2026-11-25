El jueves continuará el plan de lucha con una nueva medida de fuerza, acompañada por una movilización frente al Congreso.

El cronograma anunciado por AGD-UBA establece:

Miércoles 25 de noviembre: paro docente durante toda la jornada.

Jueves 26 de noviembre: cese de actividades desde las 11 y concentración frente al Congreso a partir de las 13.

La protesta tendrá alcance nacional. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) convocó a una jornada de paro este miércoles, con manifestaciones en diferentes puntos del país.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la comunidad educativa también anunció medidas de fuerza para exigir que se incorporen al Presupuesto los recursos establecidos por la legislación vigente.

Presupuesto 2027: cuánto dinero prevé destinar el Gobierno a las universidades nacionales

Uno de los principales cuestionamientos de los sindicatos está relacionado con las partidas presupuestarias proyectadas por el Poder Ejecutivo para el próximo año. La iniciativa contempla transferencias por $7,7 billones para el conjunto de las universidades nacionales, una cifra que, según las estimaciones de los gremios, representa el 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI).

Las organizaciones sindicales advierten que esa proporción implicaría retroceder a los niveles de financiamiento universitario de 2004.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas, estimó que serían necesarios alrededor de $11 billones para afrontar las necesidades del sistema universitario durante 2027.

La diferencia entre ambas cifras asciende a $3,3 billones y constituye uno de los principales puntos del conflicto entre el sector universitario y el Gobierno nacional.

Los reclamos por los salarios, las becas y la investigación

Los representantes gremiales sostienen que los recursos contemplados en el proyecto oficial resultan insuficientes para recuperar el poder adquisitivo de los docentes y garantizar la continuidad de las actividades académicas.

Entre sus principales demandas se encuentran la recomposición salarial, el pago de las deudas salariales reclamadas por el sector, el sostenimiento de los proyectos científicos y el financiamiento de las becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario, en el centro del conflicto

La discusión presupuestaria se suma a la controversia por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y cuyo cumplimiento continúa atravesado por disputas judiciales.

Desde AGD-UBA consideran que las partidas proyectadas para 2027 no responden a las obligaciones establecidas por esa normativa. El gremio también cuestionó al Gobierno por la demora en su implementación y reclamó que los legisladores incorporen los recursos necesarios durante el debate parlamentario.