JonBenét Ramsey, una niña de 6 años y concursante de certámenes de belleza infantiles, fue asesinada en su casa en Boulder, Colorado. El caso, aún sin resolver casi tres décadas después, se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos y controvertidos del país. La investigación inicial, manejada de forma deficiente por la policía, no logró identificar ni capturar al asesino.

La producción cuenta con un elenco destacado: Melissa McCarthy interpreta a Patsy Ramsey y Clive Owen a John Ramsey. Otros miembros del reparto incluyen a Emily Mitchell como JonBenét Ramsey, Garrett Hedlund como el detective Steve Tomás, Alison Pill como la detective Linda Arndt, y Shea Whigham como Alex Hunter.