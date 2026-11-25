Aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes mensuales superen los $523.797 brutos quedarán excluidos del refuerzo extraordinario. Estos titulares percibirán únicamente su haber actualizado por inflación y la segunda cuota del aguinaldo.

Cronograma de pagos para el mes de diciembre

El calendario de pagos de ANSES para diciembre establece las fechas de acreditación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Los depósitos se extenderán entre el miércoles 9 y el miércoles 16 de diciembre, buscando facilitar el acceso a los fondos antes de Navidad.

Para percibir el bono, los jubilados y pensionados no necesitan realizar ningún trámite adicional, gestión presencial o inscripción. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cobran habitualmente su prestación previsional.

ANSES advierte sobre posibles intentos de fraude y recuerda que el organismo nunca solicita claves bancarias, datos personales ni trámites telefónicos para habilitar el cobro de bonos o prestaciones económicas. Se recomienda a los beneficiarios mantenerse alerta ante comunicaciones sospechosas.