ANSES paga bono parcial en marzo: quiénes cobran menos de $70.000 y por qué

Si bien el refuerzo no alcanza a todos los jubilados -ya que queda limitado a quienes se encuentran por debajo de cierto nivel de ingresos-, continúa siendo una herramienta fundamental para reforzar el ingreso mensual de millones de beneficiarios.

Jubilados_marzo Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Calendario de pagos de marzo 2026

ANSES organiza los cobros según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones superiores a la mínima