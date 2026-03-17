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ANSES paga bono parcial en marzo: quiénes cobran menos de $70.000 y por qué

ANSES confirmó que el bono de $70.000 no será igual para todos en marzo: un grupo de jubilados cobrará un monto reducido según sus ingresos. Cómo se calcula y quiénes quedan alcanzados por este esquema.

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El bono extraordinario que paga la ANSES en marzo vuelve a ocupar un lugar central dentro del esquema de ingresos de jubilados y pensionados, especialmente para quienes perciben haberes más bajos.

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El objetivo principal de este refuerzo es garantizar que ningún beneficiario quede por debajo de un piso mínimo de ingresos, fijado en $439.600,88 para este mes. Para lograrlo, el organismo aplica un sistema escalonado que combina el pago completo del bono para quienes cobran la mínima con un adicional proporcional para quienes se ubican apenas por encima de ese umbral.

Este mecanismo permite reducir la brecha entre distintos niveles de haberes dentro del sistema previsional, asegurando que los jubilados con ingresos más cercanos al mínimo no queden en desventaja frente a quienes sí acceden al bono completo.

Al mismo tiempo, la medida se enmarca en la política de actualización mensual de haberes, que sigue la evolución de la inflación medida por el INDEC. En este contexto, el bono funciona como un complemento clave para sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Si bien el refuerzo no alcanza a todos los jubilados -ya que queda limitado a quienes se encuentran por debajo de cierto nivel de ingresos-, continúa siendo una herramienta fundamental para reforzar el ingreso mensual de millones de beneficiarios.

Jubilados_marzo
Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Jubilados ANSES marzo 2026: fechas de cobro y montos actualizados

Calendario de pagos de marzo 2026

ANSES organiza los cobros según la terminación del DNI.

Jubilaciones mínimas

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones superiores a la mínima

  • DNI 0 y 1: 20 de marzo

  • DNI 2 y 3: 21 de marzo

  • DNI 4 y 5: 21 de marzo (adelantado por feriado)

  • DNI 6 y 7: 25 de marzo

  • DNI 8 y 9: 26 de marzo

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