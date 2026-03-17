ANSES paga más de $432.000 por hijo: quiénes pueden cobrar este beneficio y cómo tramitarlo

Esta flexibilidad permite que las familias continúen recibiendo el acompañamiento económico incluso cuando la persona con discapacidad alcanza la mayoría de edad, algo fundamental teniendo en cuenta que muchas condiciones requieren cuidados de por vida.

Cuánto se cobra en marzo de 2026

El monto de la asignación se actualiza periódicamente a través de la fórmula de movilidad que también rige para jubilaciones y pensiones. Este mecanismo toma como referencia la evolución de la inflación medida por el INDEC.

Con el último incremento aplicado en marzo de 2026, los valores quedaron de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461 mensuales

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): desde $216.240, según el nivel de ingresos del grupo familiar

En el caso del sistema SUAF, el monto puede variar en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia.

Además, a diferencia de la AUH tradicional, este beneficio se paga en su totalidad, sin la retención del 20% que luego debe recuperarse con la presentación de la Libreta.

ANSES_SUAF

Quiénes pueden acceder a la asignación

La prestación está dirigida a madres, padres o tutores que tengan a cargo a una persona con discapacidad y cumplan con una serie de condiciones básicas.

Los requisitos principales son:

Ser argentino o contar con residencia legal en el país

Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES

Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Tener la autorización de ANSES para el cobro de la asignación

En el caso del sistema de asignaciones familiares (SUAF), también se evalúan los ingresos del grupo familiar, ya que existen topes para acceder al beneficio. Sin embargo, las condiciones son más flexibles cuando se trata de discapacidad.

Qué es el CUD y por qué es clave

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental para acceder a esta prestación. Acredita oficialmente la condición de discapacidad y habilita el acceso a distintos derechos y beneficios.

Sin este certificado vigente, no es posible iniciar ni sostener el cobro de la asignación, por lo que su actualización es un paso indispensable.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite ante ANSES, es necesario reunir una serie de documentos que acrediten tanto la identidad del titular como la situación del hijo o hija.

La documentación requerida incluye:

DNI del titular y del hijo o hija

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente

Partida de nacimiento o documentación que acredite el vínculo

Datos del grupo familiar actualizados en el sistema

Formulario de solicitud de asignación por hijo con discapacidad

En algunos casos, el organismo puede solicitar información adicional, como certificados médicos u otra documentación que respalde la situación declarada.

Qué es el CUD (Certificado único de discapacidad) Qué es el CUD (Certificado único de discapacidad)

Cómo hacer el trámite en ANSES

El proceso para acceder a la asignación puede realizarse siguiendo una serie de pasos simples, aunque es clave que la información esté correctamente cargada para evitar demoras.

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social

Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados

Obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si corresponde

Solicitar la autorización para el cobro de la asignación

Presentar la documentación requerida en ANSES (de forma presencial o digital)

Esperar la evaluación y aprobación del organismo

Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita mensualmente en la cuenta bancaria informada por el titular.

Clave para evitar demoras en el cobro

Desde ANSES recomiendan mantener siempre actualizados los datos personales y del grupo familiar en el sistema. Cualquier inconsistencia —como vínculos no registrados o información incompleta— puede generar rechazos o demoras en la liquidación del beneficio.

También es fundamental verificar que el CUD esté vigente, ya que su vencimiento puede interrumpir automáticamente el pago.

Un ingreso clave para miles de familias

La Asignación por Hijo con Discapacidad se consolida como una de las prestaciones más importantes dentro del sistema de seguridad social argentino. No solo por su monto, que es uno de los más altos entre las asignaciones, sino también por su alcance y continuidad en el tiempo.

En un escenario económico complejo, este ingreso representa un respaldo esencial para miles de familias que enfrentan gastos permanentes en salud y cuidados, y que encuentran en este beneficio una herramienta fundamental para sostener su calidad de vida.