ANSES paga más de $432.000 por hijo: quiénes pueden cobrar este beneficio y cómo tramitarlo

En un contexto donde los gastos vinculados a la salud y los cuidados especiales no dejan de crecer, la ANSES mantiene vigente una de las prestaciones más importantes del sistema de asignaciones familiares: la Asignación por Hijo con Discapacidad.
La asignación por hijo con discapacidad de ANSES supera los $432.000 en marzo de 2026 y puede cobrarse sin límite de edad. Qué requisitos hay que cumplir, quiénes acceden y cómo hacer el trámite paso a paso para no perder el beneficio.
La prestación de ANSES para hijos que supera los $432.000: cómo cobrarla
En un contexto donde los gastos vinculados a la salud y los cuidados especiales no dejan de crecer, la ANSES mantiene vigente una de las prestaciones más importantes del sistema de asignaciones familiares: la Asignación por Hijo con Discapacidad.
Se trata de una ayuda económica clave destinada a familias que tienen a cargo a una persona con discapacidad, con el objetivo de acompañar los costos adicionales que implican tratamientos, terapias, medicamentos y asistencia permanente.
A diferencia de otras asignaciones, este beneficio tiene una característica central que lo distingue: no tiene límite de edad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.
Uno de los puntos más relevantes de esta asignación es que puede percibirse sin importar la edad del hijo o hija con discapacidad. Esto marca una diferencia sustancial con la asignación familiar común o la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sí tienen un límite etario.
Esta flexibilidad permite que las familias continúen recibiendo el acompañamiento económico incluso cuando la persona con discapacidad alcanza la mayoría de edad, algo fundamental teniendo en cuenta que muchas condiciones requieren cuidados de por vida.
El monto de la asignación se actualiza periódicamente a través de la fórmula de movilidad que también rige para jubilaciones y pensiones. Este mecanismo toma como referencia la evolución de la inflación medida por el INDEC.
Con el último incremento aplicado en marzo de 2026, los valores quedaron de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461 mensuales
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): desde $216.240, según el nivel de ingresos del grupo familiar
En el caso del sistema SUAF, el monto puede variar en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona de residencia.
Además, a diferencia de la AUH tradicional, este beneficio se paga en su totalidad, sin la retención del 20% que luego debe recuperarse con la presentación de la Libreta.
La prestación está dirigida a madres, padres o tutores que tengan a cargo a una persona con discapacidad y cumplan con una serie de condiciones básicas.
Los requisitos principales son:
Ser argentino o contar con residencia legal en el país
Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES
Contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Tener la autorización de ANSES para el cobro de la asignación
En el caso del sistema de asignaciones familiares (SUAF), también se evalúan los ingresos del grupo familiar, ya que existen topes para acceder al beneficio. Sin embargo, las condiciones son más flexibles cuando se trata de discapacidad.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento fundamental para acceder a esta prestación. Acredita oficialmente la condición de discapacidad y habilita el acceso a distintos derechos y beneficios.
Sin este certificado vigente, no es posible iniciar ni sostener el cobro de la asignación, por lo que su actualización es un paso indispensable.
Para iniciar el trámite ante ANSES, es necesario reunir una serie de documentos que acrediten tanto la identidad del titular como la situación del hijo o hija.
La documentación requerida incluye:
DNI del titular y del hijo o hija
Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Partida de nacimiento o documentación que acredite el vínculo
Datos del grupo familiar actualizados en el sistema
Formulario de solicitud de asignación por hijo con discapacidad
En algunos casos, el organismo puede solicitar información adicional, como certificados médicos u otra documentación que respalde la situación declarada.
El proceso para acceder a la asignación puede realizarse siguiendo una serie de pasos simples, aunque es clave que la información esté correctamente cargada para evitar demoras.
El paso a paso es el siguiente:
Ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social
Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados
Obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), si corresponde
Solicitar la autorización para el cobro de la asignación
Presentar la documentación requerida en ANSES (de forma presencial o digital)
Esperar la evaluación y aprobación del organismo
Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita mensualmente en la cuenta bancaria informada por el titular.
Desde ANSES recomiendan mantener siempre actualizados los datos personales y del grupo familiar en el sistema. Cualquier inconsistencia —como vínculos no registrados o información incompleta— puede generar rechazos o demoras en la liquidación del beneficio.
También es fundamental verificar que el CUD esté vigente, ya que su vencimiento puede interrumpir automáticamente el pago.
La Asignación por Hijo con Discapacidad se consolida como una de las prestaciones más importantes dentro del sistema de seguridad social argentino. No solo por su monto, que es uno de los más altos entre las asignaciones, sino también por su alcance y continuidad en el tiempo.
En un escenario económico complejo, este ingreso representa un respaldo esencial para miles de familias que enfrentan gastos permanentes en salud y cuidados, y que encuentran en este beneficio una herramienta fundamental para sostener su calidad de vida.