La ANSES activó en marzo un esquema de pagos reforzado que permite a un grupo específico de jubilados y pensionados acceder a un ingreso extraordinario que supera los $524.000.
ANSES combina tres pagos en marzo y dispara los ingresos de un grupo puntual. Los detalles para acceder al beneficio completo y no perder el extra.
Doble bono ANSES confirmado: el grupo de jubilados que supera los $500.000 este mes
La ANSES activó en marzo un esquema de pagos reforzado que permite a un grupo específico de jubilados y pensionados acceder a un ingreso extraordinario que supera los $524.000.
Se trata de una combinación de tres conceptos que, en determinados casos, se acumulan en una misma liquidación: el haber mensual actualizado por movilidad, el bono previsional y la Ayuda Escolar Anual. Este “doble bono”, como ya lo denominan algunos beneficiarios, no alcanza a todos, pero representa un alivio clave para quienes cumplen con ciertas condiciones.
Marzo es históricamente un mes de fuerte presión sobre los ingresos familiares por el inicio del ciclo lectivo, que implica gastos en útiles, uniformes y transporte, lo que impacta de lleno en los hogares que dependen de ingresos fijos.
En ese escenario, el Gobierno mantuvo dos herramientas de refuerzo: por un lado, el bono previsional de $70.000 destinado a los haberes más bajos; y por otro, la Ayuda Escolar Anual, que este año tiene un piso garantizado de $85.000 por hijo.
Ambos beneficios pueden coincidir en un mismo titular, lo que genera una suma considerable si se agregan al haber mensual con aumento.
Desde marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan con una suba del 2,88%, en línea con el último dato de inflación publicado por el INDEC.
Este incremento forma parte del esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza los haberes de forma automática tomando como referencia la evolución de los precios.
Con este ajuste, la jubilación mínima quedó en torno a los $369.600, lo que sirve como base para calcular el ingreso total de quienes acceden a los refuerzos.
No todos los jubilados acceden a este esquema combinado. Para recibir los tres pagos —y alcanzar así el monto más alto— es necesario cumplir con requisitos específicos.
1. Bono previsional de $70.000
Este refuerzo está dirigido principalmente a:
Jubilados que cobran la mínima
Pensionados con haberes más bajos
En caso de que el haber supere levemente el mínimo, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope.
2. Ayuda Escolar Anual de $85.000
Este beneficio no es universal dentro del sistema previsional. Solo lo reciben quienes:
Tienen hijos a cargo en edad escolar (hasta 17 años)
O hijos con discapacidad (sin límite de edad)
Perciben asignaciones familiares a través del sistema SUAF
Es decir, el jubilado debe estar alcanzado por el régimen de asignaciones familiares, lo cual no ocurre en todos los casos.
Cuando se combinan todos los conceptos, el ingreso total puede superar ampliamente el medio millón de pesos.
Un caso típico es el siguiente:
Haber mensual actualizado: $369.600,88
Bono previsional: $70.000
Ayuda Escolar: $85.000
Total: $524.600,88
Este monto corresponde a un jubilado que percibe la mínima y tiene un hijo escolarizado a cargo. En casos con más de un hijo, la cifra puede ser incluso mayor.
Uno de los puntos clave es verificar si el pago de la Ayuda Escolar ya fue acreditado. Según la ANSES, este beneficio se liquida de forma automática si el beneficiario presentó el certificado de escolaridad en tiempo y forma durante el año anterior.
El depósito se realiza:
En la misma cuenta donde se cobra la jubilación
En la misma fecha del calendario de pagos, según terminación de DNI
Para verificarlo, se puede ingresar a:
Mi ANSES
Recibo de haberes
Movimientos bancarios
Si el monto no figura en la liquidación, la causa más frecuente es la falta de presentación del Certificado Escolar.
En ese caso, el trámite es sencillo:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social
Completar el formulario correspondiente (PS 2.68)
Subir el certificado firmado por la institución educativa
Una vez cargado el documento, el organismo procesa la información y el pago se libera en un plazo estimado de hasta 60 días.
A pesar de su impacto económico, muchos jubilados desconocen que pueden acceder a la Ayuda Escolar. Esto se debe a que tradicionalmente se asocia el beneficio con trabajadores en actividad, pero también alcanza a ciertos jubilados dentro del sistema SUAF.
Por eso, especialistas recomiendan revisar la situación personal en la plataforma oficial y verificar si se cumplen las condiciones para recibir este ingreso extra.
La combinación de aumento por movilidad, bono previsional y Ayuda Escolar convierte a marzo en uno de los meses con mayor nivel de ingresos para un sector de jubilados.
Sin embargo, también deja en evidencia las diferencias dentro del sistema: mientras algunos acceden a más de $500.000, otros solo perciben el haber básico sin adicionales.
En este contexto, la información y la correcta gestión de trámites se vuelven fundamentales para no perder beneficios que pueden marcar una diferencia importante en el bolsillo.