Previsional
ANSES
Septiembre
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES paga más de $500.000 en septiembre 2025: cómo acceder al beneficio

Un grupo de beneficiarios de ANSES accederá en septiembre a un pago único que, al combinar distintos programas sociales, supera los $500.000. Conocé cómo se llega a esa cifra y qué prestaciones intervienen en la suma.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 un sector de beneficiarios percibirá un pago excepcional que alcanzará los $547.288 en total. Se trata de un ingreso extraordinario que surge de la acumulación de diferentes prestaciones vigentes, junto con la aplicación del aumento del 1,9% definido por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

Este extra no corresponde a un nuevo programa independiente, sino a la suma de beneficios ya existentes, entre ellos la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH con discapacidad), la Tarjeta Alimentar, el Complemento leche y el plan Volver al Trabajo. Solo quienes estén inscriptos en todos estos programas recibirán el monto total.

¿Cómo se alcanza el pago único de $547.288 en ANSES?

ANSES_bono
ANSES paga más de $500.000 en septiembre 2025: cómo acceder al beneficio

Según el detalle oficial, el cálculo se compone de los siguientes montos:

  • AUH con discapacidad: $374.444

  • Tarjeta Alimentar (familias con 1 hijo): $52.250

  • Complemento leche: $42.594

  • Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): $78.000

La suma de estos valores da como resultado el extra de $547.288 que será abonado en septiembre por única vez a quienes cumplen con las condiciones y se encuentren activos en los cuatro programas mencionados.

¿Cuánto cobrarán AUH y AUE en septiembre 2025?

La AUH y la AUE tendrán en septiembre un incremento del 1,9%. Los montos quedarán de la siguiente manera:

  • AUH por hijo: $115.087 → se pagan $92.070 tras la retención del 20%.

  • AUH con discapacidad: $374.444 → el pago directo será de $299.795.

  • AUE: $115.087 → se percibirán $92.070 en caso de no presentar libreta.

En todos los casos, estas asignaciones pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar, lo que incrementa notablemente los ingresos familiares en septiembre.

¿Cuándo paga ANSES la AUH en septiembre?

El calendario de pagos para AUH y AUE ya fue confirmado por ANSES. El cronograma se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

