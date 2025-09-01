ANSES paga más de $500.000 en septiembre 2025: cómo acceder al beneficio

La suma de estos valores da como resultado el extra de $547.288 que será abonado en septiembre por única vez a quienes cumplen con las condiciones y se encuentren activos en los cuatro programas mencionados.

¿Cuánto cobrarán AUH y AUE en septiembre 2025?

La AUH y la AUE tendrán en septiembre un incremento del 1,9%. Los montos quedarán de la siguiente manera:

AUH por hijo : $115.087 → se pagan $92.070 tras la retención del 20%.

AUH con discapacidad : $374.444 → el pago directo será de $299.795.

AUE: $115.087 → se percibirán $92.070 en caso de no presentar libreta.

En todos los casos, estas asignaciones pueden complementarse con la Tarjeta Alimentar, lo que incrementa notablemente los ingresos familiares en septiembre.

¿Cuándo paga ANSES la AUH en septiembre?

El calendario de pagos para AUH y AUE ya fue confirmado por ANSES. El cronograma se organiza según la terminación del DNI: