ANSES paga un bono de $300.000 en noviembre: quiénes acceden y cómo solicitarlo

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al despido.

Requisito general:

Ser argentino o residente legal.

Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES .

No recibir SUAF ni prestaciones incompatibles.

¿Cuánto paga ANSES por desempleo y cuánto dura?

El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al SMVM. Actualmente, los valores se ubican entre:

$161.000 mínimo

$322.000 máximo

Duración del beneficio según aportes:

6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses

2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses

Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses

En casos especiales —como mayores de 45 años o personas con cargas de familia— el plazo puede extenderse.

Documentación necesaria para solicitar la Prestación por Desempleo

Al iniciar el trámite, debe presentarse:

DNI vigente

Telegrama o carta documento de despido

Contrato laboral (si aplica)

Acreditación de aportes y recibos, si los solicitan

Documentación específica según motivo del cese laboral:

Despido sin causa: telegrama del empleador

Contrato no renovado: copia del contrato

Renuncia fundada: respaldo documental

Quiebra del empleador: sentencia o nota del síndico

Fallecimiento del empleador: acta de defunción

Accidente o enfermedad laboral: apto médico

¿Cómo anotarse para cobrar el bono de $300.000 de ANSES?

Trámite online

Ingresar a Mi ANSES

Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Seleccionar Prestación por Desempleo

Completar formulario y adjuntar documentación

Confirmar y descargar comprobante

Trámite presencial

Solicitar turno ANSES

Presentarse con la documentación original y copia

Firmar declaración jurada y entregar formularios

¿Cómo consultar el estado del trámite y el pago?

El seguimiento puede realizarse por:

Mi ANSES → Consultas → Estado de trámites

Teléfono 130

Calendario por DNI publicado mensualmente por ANSES

El pago se activa al aprobarse la solicitud y se acredita según terminación de DNI.