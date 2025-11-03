ANSES paga un bono de $300.000 en noviembre: quiénes acceden y cómo solicitarlo

-
Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
-
Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
-
Trabajadores de la construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al despido.
Requisito general:
-
Ser argentino o residente legal.
-
Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.
-
No recibir SUAF ni prestaciones incompatibles.
¿Cuánto paga ANSES por desempleo y cuánto dura?
El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al SMVM. Actualmente, los valores se ubican entre:
-
$161.000 mínimo
-
$322.000 máximo
Duración del beneficio según aportes:
-
6 meses a 2 años trabajados: hasta 4 meses
-
2 a 5 años trabajados: hasta 8 meses
-
Más de 5 años trabajados: hasta 12 meses
En casos especiales —como mayores de 45 años o personas con cargas de familia— el plazo puede extenderse.
Documentación necesaria para solicitar la Prestación por Desempleo
Al iniciar el trámite, debe presentarse:
-
DNI vigente
-
Telegrama o carta documento de despido
-
Contrato laboral (si aplica)
-
Acreditación de aportes y recibos, si los solicitan
Documentación específica según motivo del cese laboral:
-
Despido sin causa: telegrama del empleador
-
Contrato no renovado: copia del contrato
-
Renuncia fundada: respaldo documental
-
Quiebra del empleador: sentencia o nota del síndico
-
Fallecimiento del empleador: acta de defunción
-
Accidente o enfermedad laboral: apto médico
¿Cómo anotarse para cobrar el bono de $300.000 de ANSES?
Trámite online
-
Ingresar a Mi ANSES
-
Acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social
-
Seleccionar Prestación por Desempleo
-
Completar formulario y adjuntar documentación
-
Confirmar y descargar comprobante
Trámite presencial
¿Cómo consultar el estado del trámite y el pago?
El seguimiento puede realizarse por:
El pago se activa al aprobarse la solicitud y se acredita según terminación de DNI.