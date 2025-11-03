AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa

El beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH o la AUE, en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de tramitarlo.

Aunque no puede extraerse en efectivo, se acredita todos los meses para la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Montos actualizados de la Tarjeta Alimentar en noviembre 2025

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

‍‍‍ Familias con tres o más hijos: $108.062

Estos valores se mantienen congelados desde 2024, ya que no están alcanzados por la fórmula de movilidad.

De todos modos, al sumarse al pago mensual de la AUH, representan una parte clave del ingreso total de las familias con hijos pequeños.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: el beneficio menos conocido

Además de la Tarjeta Alimentar, las familias con hijos menores de 3 años o embarazadas pueden acceder al Complemento Leche, una asistencia que forma parte del Plan 1000 Días, destinado a garantizar la nutrición infantil durante los primeros años de vida.

El Complemento Leche busca acompañar la alimentación saludable de los niños y el cuidado prenatal, sin reemplazar la lactancia materna.

Se deposita de manera automática, junto con la AUH o la AUE, en las mismas fechas de cobro de ANSES.

Monto del Complemento Leche en noviembre 2025

$45.142 por cada menor de 3 años

Este monto no requiere trámite adicional: basta con tener los datos del hijo actualizados en Mi ANSES y cumplir con los requisitos de edad.

En noviembre, una familia con tres hijos, uno de ellos menor de 3 años, puede alcanzar un ingreso mayor a los $150.000 gracias a la Tarjeta Alimentar, que paga hasta $108.062, y al Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, que suma $45.142 por cada niño menor de tres años.

ANSES_AUH

Qué hacer para no perder ningún pago

Aunque la mayoría de los beneficios se acreditan de forma automática, es fundamental que los datos del grupo familiar estén actualizados en ANSES.

Esto incluye:

DNI de madre, padre e hijos actualizados.

Certificados de nacimiento y CUIL de los menores.

Acreditar vínculos familiares correctamente en la base de datos.

Mantener la información escolar y sanitaria al día para la Libreta AUH.

En el caso del Complemento Leche, basta con que el niño tenga menos de 3 años o que la madre sea titular de AUE, ya que se activa automáticamente si los datos están en regla.

Cómo presentar la Libreta AUH 2024 para cobrar el 20% retenido

Presentar la Libreta AUH es obligatorio para cobrar la parte retenida del beneficio y continuar percibiendo los pagos completos.

El trámite puede hacerse desde Mi ANSES o de forma presencial sin turno.

Paso a paso para hacerlo online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos > Libreta AUH” .

Verificar si falta completar alguna información (educación, vacunación o salud).

Descargar el formulario digital y llevarlo al centro de salud o escuela para que lo firmen.

Sacar una foto del formulario completo y subirlo nuevamente en Mi ANSES > Libreta AUH > Subir Libreta.

ANSES confirmó que hay tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la Libreta correspondiente al año 2024.