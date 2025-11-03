La importante decisión de Guillermina Valdés por Lorenzo tras la denuncia de Juana Tinelli

“Más allá de que ella recibió una amenaza, lo más fuerte fue el descargo (de Juana) hacia el padre. Dijo que lo ama, pero que no está de acuerdo hace años con un montón de cosas que hace”, comentó después Marcia Frisciotti, Pochi.

Cabe recordar que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron en 2022 tras nueve años de relación y un hijo en común, Lorenzo, y siempre se mantuvieron con buen diálogo tras el final de la relación.

Hoy el fuerte posteo de Juana donde lo hace responsable al conductor del "miedo" que vive tras la amenaza recibida abre una interna desconocida en el clan.

"Por respeto a ese nombre y por respeto a mí misma, elijo hablar. Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco", remarcaba Juana Tinelli en uno de los pasajes de su extenso posteo en Instagram.

El duro mensaje de Paula Robles tras el drama que vive Juana Tinelli: "Egoísta"

Paula Robles, madre de Juana Tinelli, compartió un duro mensaje después de que su hija contó que recibió amenazas y que no comparte muchas decisiones que tomó su padre.

Sin dar nombres específicos, la ex del conductor subió un posteo citando una frase de Oscar Wilde que decía: "El egoísmo enferma. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere".

Y luego sumó otra reflexión de Alejandro Jodorowsky que decía: "Huye del egoísta. Cuando la madre tiene hambre de ser única, se come a cualquiera".

En ambas publicaciones Paula Robles hizo mención al egoísmo y siembra aún más misterio en torno a la feroz interna en el clan Tinelli.

Cabe recordar que Paula y Marcelo se separaron en 2009 y siempre mantuvieron una gran relación como familia, siendo padres de Juana y Franscisco.

paula robles posteo tras la denuncia de juana tinelli