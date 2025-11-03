El video de la brutal pelea callejera con cuchillos en la que fue asesinado un adolescente

Segundos después, el adolescente fue apuñalado en la ingle y cayó malherido. Vecinos alertaron al 911, y al llegar la Policía Bonaerense encontró al chico inconsciente y con una herida profunda.

Bautista fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, donde ingresó al quirófano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió producto de un shock hipovolémico.

‍ El agresor fue detenido y secuestraron armas

El presunto homicida, un menor de 16 años, fue detenido en el lugar del hecho. Durante el operativo, la Policía secuestró una remera gris con manchas de sangre, un cuchillo con mango de madera y un punzón de fabricación casera, que habrían sido utilizados durante el ataque y luego enterrados en la arena, junto al murallón de la vereda.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 del Fuero Penal Juvenil de Necochea, a cargo de la fiscal Verónica Posse, bajo la carátula de “homicidio calificado por el uso de arma blanca”. El acusado permanece alojado en el Centro de Contención de Menores de Batán.

“Vamos a hacer ruido”: la emotiva despedida al adolescente asesinado durante una pelea en Necochea

Familiares y amigos de Bautista Coronel realizaron una caravana para despedirlo y exigir justicia. La convocatoria fue en la estación de servicio de Avenida Lobería. Desde allí, una larga fila de motos, autos y bicicletas avanzó por la ciudad hasta llegar al playón de la Avenida 2, el mismo lugar donde fue atacado.

“Que se sumen todos. Vamos a hacer el verdadero ruido como Bauti siempre pidió”, pidieron sus amigos en las redes.

Durante la caravana, los amigos de Bautista recorrieron Necochea, hicieron sonar bocinas y aceleraron motores en su honor.

“Vuela alto mi amor, siempre vivirás en mi corazón y en el de toda la familia, dale fuerza a todos. Nunca te vamos a olvidar. Duele en el alma”, escribió la abuela del chico de 17 años en Facebook.