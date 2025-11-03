AUH noviembre 2025: montos actualizados, calendario y refuerzos confirmados

Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% de manera directa y retiene el 20% restante, que se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

Así, los valores quedan distribuidos de la siguiente manera:

$95.752,80 se acreditarán directamente en la cuenta del titular.

$23.938,20 quedarán retenidos para su cobro anual (tras presentar la Libreta).

En el caso de la AUH por discapacidad, el importe total asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60 y una retención de $77.946,40.

Calendario de pagos AUH noviembre 2025

Debido al fin de semana largo establecido por el Decreto 1027/2024, el cronograma de pagos de ANSES sufrirá una leve modificación durante noviembre.

Las fechas confirmadas según la terminación del DNI son las siguientes:

Lunes 10 de noviembre : DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre : DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre : DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre : DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre : DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre : DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre : DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre : DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre : DNI terminados en 8

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9

Los titulares podrán consultar su liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social a partir del 10 de noviembre.

El bono “oculto” de ANSES: Tarjeta Alimentar + Complemento Leche

Aunque ANSES no lo denomina oficialmente como bono, la combinación de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche se traduce este mes en un refuerzo total que supera los $150.000 para muchas familias que cobran la AUH.

Estos beneficios se acreditan en la misma fecha y cuenta que la AUH, y no requieren inscripción previa, siempre que los niños cumplan con los requisitos establecidos.

Tarjeta Alimentar: montos actualizados en noviembre 2025

La Tarjeta Alimentar, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, está dirigida a madres o padres con hijos de hasta 14 años que cobren AUH, y a embarazadas a partir de los 3 meses de gestación que reciban la Asignación por Embarazo (AUE).

Los montos de noviembre 2025 son los siguientes:

$52.250 para familias con 1 hijo .

$81.936 para familias con 2 hijos .

$108.062 para familias con 3 hijos o más.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH y no es necesario tener una tarjeta física, ya que se acredita en la misma cuenta bancaria del titular.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: el refuerzo que pocos conocen

El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días, un programa nacional destinado a garantizar la alimentación saludable y el desarrollo infantil temprano.

Está dirigido a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y a embarazadas que cobren la AUE.

Durante noviembre 2025, el monto mensual del Complemento Leche se fijó en $45.142 por cada menor de 3 años.

Esto significa que una familia que cobra AUH por tres hijos —uno de ellos menor de tres años— puede alcanzar un ingreso total cercano a los $150.000, sumando:

Tarjeta Alimentar: $108.062

Complemento Leche: $45.142

Este “combo” se deposita automáticamente en la cuenta del titular junto con la AUH mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.