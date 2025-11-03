AUH de ANSES: avanza una ley que impide el ingreso a bingos y casinos a titulares del plan

Los autores del proyecto sostienen que la medida apunta a proteger a los sectores más vulnerables de las consecuencias económicas y sociales del juego compulsivo.

“Queremos garantizar que el dinero de las asignaciones llegue a los chicos, que son los verdaderos destinatarios”, explicó el diputado Gustavo Dantur, uno de los principales impulsores de la propuesta.

AUH_ANSES

Debate y cuestionamientos

Pese al amplio respaldo legislativo, la medida no estuvo exenta de controversias. Algunos diputados advirtieron posibles conflictos con derechos individuales y con la legislación vigente sobre protección de datos personales.

El legislador José Gauffín, uno de los pocos que votó en contra, señaló que el uso de información proveniente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría vulnerar normas de privacidad, ya que esos datos no se encuentran bajo jurisdicción provincial. Además, consideró que impedir el ingreso a determinados lugares podría interpretarse como una restricción inconstitucional de la libertad individual.

La propuesta busca reforzar el control sobre el destino de los fondos estatales destinados a la infancia, en especial los provenientes de programas como la AUH, y prevenir que se vean afectados por conductas de ludopatía.

De ser aprobada por el Senado, la provincia de Salta se convertiría en una de las primeras del país en implementar un sistema de control de acceso a salas de juego vinculado a beneficiarios de programas sociales.