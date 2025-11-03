AUH de ANSES: avanza una ley que impide el ingreso a bingos y casinos a titulares del plan
La medida ya tiene media sanción y podría quedar aprobada en breve. Qué exponen los legisladores que están a favor y en contra de esta norma.
Avanza una ley que impide el ingreso a bingos y casinos a titulares de la AUH de ANSES (Foto: archivo).
La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que busca impedir el acceso a casinos, bingos y salas de juego a personas que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otras prestaciones sociales. La iniciativa tiene como finalidad asegurar que los fondos públicos destinados a la protección de la niñez sean utilizados con ese propósito y no se vean comprometidos por el juego de azar.
Con solo dos votos negativos, el proyecto obtuvo media sanción y será tratado próximamente por el Senado provincial, que deberá definir si se convierte en ley.
Registro de beneficiarios y control en las salas de juego
La normativa propone la creación de un Registro Provincial de Beneficiarios de Programas Sociales, que incluirá a los titulares de la AUH, de las pensiones no contributivas (PNC) y de otros subsidios otorgados por el Estado nacional o provincial.
De acuerdo con el texto aprobado, los administradores de casinos, hipódromos y cualquier establecimiento vinculado a apuestas estarán obligados a consultar esta base de datos antes de permitir el ingreso de los clientes. Si una persona figura en el registro, se le deberá negar la entrada o el acceso a las actividades de juego.
Los autores del proyecto sostienen que la medida apunta a proteger a los sectores más vulnerables de las consecuencias económicas y sociales del juego compulsivo.
“Queremos garantizar que el dinero de las asignaciones llegue a los chicos, que son los verdaderos destinatarios”, explicó el diputado Gustavo Dantur, uno de los principales impulsores de la propuesta.
Debate y cuestionamientos
Pese al amplio respaldo legislativo, la medida no estuvo exenta de controversias. Algunos diputados advirtieron posibles conflictos con derechos individuales y con la legislación vigente sobre protección de datos personales.
El legislador José Gauffín, uno de los pocos que votó en contra, señaló que el uso de información proveniente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podría vulnerar normas de privacidad, ya que esos datos no se encuentran bajo jurisdicción provincial. Además, consideró que impedir el ingreso a determinados lugares podría interpretarse como una restricción inconstitucional de la libertad individual.
La propuesta busca reforzar el control sobre el destino de los fondos estatales destinados a la infancia, en especial los provenientes de programas como la AUH, y prevenir que se vean afectados por conductas de ludopatía.
De ser aprobada por el Senado, la provincia de Salta se convertiría en una de las primeras del país en implementar un sistema de control de acceso a salas de juego vinculado a beneficiarios de programas sociales.