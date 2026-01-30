ANSES paga un bono de $50.000 a titulares de AUH en febrero 2026: de qué se trata

Durante febrero, este importe se mantiene sin modificaciones, ya que la Tarjeta Alimentar no se ajusta por la fórmula de movilidad que sí aplica a la AUH. Por ese motivo, aunque la asignación aumenta, el refuerzo alimentario conserva los valores vigentes.

Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

AUH con aumento y Tarjeta Alimentar congelada: la diferencia clave

La AUH se actualiza todos los meses en función del IPC, lo que permite que el haber refleje la inflación con un desfase. En febrero, el ajuste confirmado es del 2,8% y se aplica de manera automática.

La Tarjeta Alimentar, en cambio, queda fuera de ese mecanismo. Sus aumentos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Capital Humano, por lo que puede permanecer congelada durante largos períodos.

Esta diferencia explica por qué el haber de AUH sube en febrero, mientras que el pago identificado como bono de $50.000 sigue sin cambios.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué uso tiene

La Tarjeta Alimentar no se entrega como tarjeta independiente. El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

El beneficio permite:

Comprar alimentos y bebidas no alcohólicas

No permite:

Retirar efectivo

Comprar productos que no sean alimentos

No es necesario realizar trámites para cobrarla, ya que la acreditación es automática.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El programa está dirigido a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Personas embarazadas desde los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La inclusión es automática, siempre que los datos personales y familiares estén correctamente registrados en ANSES. La información puede verificarse desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.