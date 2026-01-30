En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Bono
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES paga un bono de $50.000 a titulares de AUH en febrero 2026: de qué se trata

La AUH de ANSES vuelve a ubicarse entre los temas más buscados de febrero, en un escenario de ajustes por inflación y refuerzos que permanecen congelados. Sin embargo, el bono de $50.000 sigue vigente, para aliviar el bolsillo de los beneficiarios.

ANSES y AUH atraviesan febrero con una combinación de aumentos mensuales y montos que permanecen sin cambios. Mientras la Asignación Universal por Hijo se ajusta según la inflación, un refuerzo clave sigue pagando el mismo valor que en enero.

El incremento del 2,8% para la AUH ya fue confirmado en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Sin embargo, ese ajuste no alcanza a todos los programas sociales que se cobran junto con la asignación.

En ese contexto, el pago cercano a los $50.000 vuelve a generar confusión entre los beneficiarios, especialmente porque se acredita de forma automática y figura en la misma cuenta bancaria.

Qué representa el bono de $50.000 que paga ANSES en febrero

ANSES paga un bono de $50.000 a titulares de AUH en febrero 2026: de qué se trata

El llamado bono de $50.000 no corresponde a un nuevo refuerzo ni a un pago extraordinario anunciado recientemente. En realidad, se trata del monto mensual de la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo.

Durante febrero, este importe se mantiene sin modificaciones, ya que la Tarjeta Alimentar no se ajusta por la fórmula de movilidad que sí aplica a la AUH. Por ese motivo, aunque la asignación aumenta, el refuerzo alimentario conserva los valores vigentes.

Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:

  • Familias con un hijo: $52.250

  • Familias con dos hijos: $81.936

  • Familias con tres hijos o más: $108.062

AUH con aumento y Tarjeta Alimentar congelada: la diferencia clave

La AUH se actualiza todos los meses en función del IPC, lo que permite que el haber refleje la inflación con un desfase. En febrero, el ajuste confirmado es del 2,8% y se aplica de manera automática.

La Tarjeta Alimentar, en cambio, queda fuera de ese mecanismo. Sus aumentos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Capital Humano, por lo que puede permanecer congelada durante largos períodos.

Esta diferencia explica por qué el haber de AUH sube en febrero, mientras que el pago identificado como bono de $50.000 sigue sin cambios.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar y qué uso tiene

La Tarjeta Alimentar no se entrega como tarjeta independiente. El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.

El beneficio permite:

  • Comprar alimentos y bebidas no alcohólicas

No permite:

  • Retirar efectivo

  • Comprar productos que no sean alimentos

No es necesario realizar trámites para cobrarla, ya que la acreditación es automática.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar de ANSES

El programa está dirigido a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

  • Personas embarazadas desde los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)

  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad

La inclusión es automática, siempre que los datos personales y familiares estén correctamente registrados en ANSES. La información puede verificarse desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

