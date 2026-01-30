ANSES y AUH atraviesan febrero con una combinación de aumentos mensuales y montos que permanecen sin cambios. Mientras la Asignación Universal por Hijo se ajusta según la inflación, un refuerzo clave sigue pagando el mismo valor que en enero.
La AUH de ANSES vuelve a ubicarse entre los temas más buscados de febrero, en un escenario de ajustes por inflación y refuerzos que permanecen congelados. Sin embargo, el bono de $50.000 sigue vigente, para aliviar el bolsillo de los beneficiarios.
ANSES paga un bono de $50.000 a titulares de AUH en febrero 2026: de qué se trata
El incremento del 2,8% para la AUH ya fue confirmado en línea con el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Sin embargo, ese ajuste no alcanza a todos los programas sociales que se cobran junto con la asignación.
En ese contexto, el pago cercano a los $50.000 vuelve a generar confusión entre los beneficiarios, especialmente porque se acredita de forma automática y figura en la misma cuenta bancaria.
El llamado bono de $50.000 no corresponde a un nuevo refuerzo ni a un pago extraordinario anunciado recientemente. En realidad, se trata del monto mensual de la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo.
Durante febrero, este importe se mantiene sin modificaciones, ya que la Tarjeta Alimentar no se ajusta por la fórmula de movilidad que sí aplica a la AUH. Por ese motivo, aunque la asignación aumenta, el refuerzo alimentario conserva los valores vigentes.
Los montos oficiales de la Tarjeta Alimentar en febrero son:
Familias con un hijo: $52.250
Familias con dos hijos: $81.936
Familias con tres hijos o más: $108.062
La AUH se actualiza todos los meses en función del IPC, lo que permite que el haber refleje la inflación con un desfase. En febrero, el ajuste confirmado es del 2,8% y se aplica de manera automática.
La Tarjeta Alimentar, en cambio, queda fuera de ese mecanismo. Sus aumentos dependen de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Capital Humano, por lo que puede permanecer congelada durante largos períodos.
Esta diferencia explica por qué el haber de AUH sube en febrero, mientras que el pago identificado como bono de $50.000 sigue sin cambios.
La Tarjeta Alimentar no se entrega como tarjeta independiente. El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria del titular, junto con la AUH u otra prestación compatible, y se utiliza con la tarjeta de débito habitual.
El beneficio permite:
Comprar alimentos y bebidas no alcohólicas
No permite:
Retirar efectivo
Comprar productos que no sean alimentos
No es necesario realizar trámites para cobrarla, ya que la acreditación es automática.
El programa está dirigido a:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
Personas embarazadas desde los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE)
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad
La inclusión es automática, siempre que los datos personales y familiares estén correctamente registrados en ANSES. La información puede verificarse desde Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.