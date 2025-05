ANSES paga un bono de $70.000 en mayo: quiénes lo cobran y cuándo se deposita

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES?

Según el artículo 3 del decreto firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello, el bono se paga en su totalidad a quienes cobran el haber mínimo, que hoy está en $296.481,74.

Pero no es solo para ellos. Los que cobran un poco más también pueden recibir una parte del bono. ¿Cómo se calcula? Si tu jubilación o pensión supera el haber mínimo, el bono será proporcional hasta que el total (haber + bono) llegue a $366.481. Esto busca que nadie quede por debajo de ese umbral.

Además, en el caso de pensiones con varios copartícipes, ANSES los considera como un único titular, por lo que el bono se paga como si fuera una sola jubilación.

Importante: el bono no es remunerativo, no sufre descuentos y no cuenta para el aguinaldo ni otros beneficios.

Calendario de pagos: ¿cuándo cobro el bono de ANSES?

El bono se paga junto con la jubilación o pensión de mayo, según el cronograma oficial de la ANSES:

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Para consultar tu fecha exacta, entrá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.